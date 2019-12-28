نكشف تفاصيل احتفالية المتحف الكبير: قناع 60 متر.. ودخول "جينيس"

كشفت مصادر داخل وزارة السياحة والآثار للفجر إن فعالية غدًا في المتحف المصري الكبير ضمن جهود الترويج والتعريف به.



ويبدأ الحفل صباح اليوم السبت 28 ديسمبر وفي أولى فقراته تقوم مجموعة من الشباب المصريين برسم قناع الملك توت عنخ آمون على مساحة 60 متر مربع.



وفي منطقة المطاعم المفتوحة المفتوحة سيتم عزف مقطوعة موسيقية على آلة الهارب وهي الأداة التي عرفها المصري القديم واستخدمها في صنع مقطوعاته الموسيقية، كما ستسجل موسوعة جينيس عدًا الرقم الجديد الذي سيتحقق من خلال رسم القناع الملك توت عنخ آمون باستخدام 7260 كوب قهوة، حيث أن القهوة رمز للمحبة والترحيب من المتحف بزواره.



يذكر أن جينيس مؤسسة دولية وتحطيم مصر للرقم القياسي في المتحف وارتباط ذلك بصورة أحد الملوك العظام في الحضارة المصرية القديمة يعد ترويجًا للمتحف عالمياً بشكل كبير



وسجلت جينيس لوحة بالقهوة مرتين الأولي في سيدني باستراليا بعدد 3604 كوب قهوة وكانت للموناليزا والثانية بعدد 5642 كوب قهوة في هونولولو بأمريكا، وسيكون توت عنخ آمون هو التحدي كونه البطل الرئيسي في المتحف وسيعرض للمرة الأولى بمجموعته الكاملة في المتحف.



كما سيقدم مجموعة من ذوي القدرات الخاصة بعض الأغاني الوطنية في حب مصر.