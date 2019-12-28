وظائف مطلوبة على الفور في مصر والخارج.. تعرف عليها



وقال "صلاح الدين" خلال مقابلة ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، إن الوظائف المتعلقة بمجال الذكاء الصناعي وتكنولوجيا المعلومات، مطلوبة جدا خلال هذه الفترة، مؤكدا أن أوروبا استقطبت الكثير من الشباب المصري العاملين في هذا المجال، حتى أصبح هناك عجزا في الشركات المصرية.



وأوضح أن أكثر المجالات التنكولوجيا طلبا للعمالة، هو وظائف أمن المعلومات، وخاصة مع انتشار انترنت الأشياء، مضيفا أن هناك عجز كبير في مجال البرمجة أيضا، سواء مصريا وعالميا، مؤكدا أنه يدخل في كافة المجالات الأخرى.





وتابع: "البرمجة وأمن المعلومات والبيج داتا وتحليل البيانات.. أكثر المجالات التي تطلب موظفين".



كشف المهندس أشرف صلاح الدين، عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن وظائف مطلوبة على الفور داخل مصر وفي أوروبا.