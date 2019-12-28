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«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري بث مباشر LIVE رابط ماتش الاسماعيلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:32 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة بث مباشر مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري السبت 28/12/2019 في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث يصطدم فريق الإسماعيلي في مواجهة مصرية من الطراز الرفيع مع مضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 على أرضية ملعب الإسكندرية.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار ذهاب الدور ربع النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

 آخر استعدادات الإسماعيلي لمُباراة الاتحاد السكندري السبت في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري السبت 28/12/2019 في كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

تابع لايف مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري مباشر، حيث يدخل فريق الإسماعيلي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الاتحاد السكندري، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الإسماعيلي في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق الإسماعيلي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.
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