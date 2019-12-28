اليوم.. وزير السياحة والآثار يتفقد عدداً من المنشآت بالغردقة

أكد مصدر مسئول بديوان عام محافظة البحر الأحمر، أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، سيزور،البوم مدينة الغردقة وسيلتقى بمحافظ البحر الأحمر، وأعضاء جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر في أول لقاء له بصناع السياحة بعد توليه حقيبة وزارة السياحة.



واكد المصدر، من المقرر يناقش أهم المشاكل التي تواجه القطاع السياحة وسبل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المدن السياحية بمحافظة البحر الأحمر وخاصة الغردقة خلال الفترة المقبلة.



واضاف المصدر أن زيارة الوزير ستشمل جولة تفقدية لعدد من المنشآت السياحية بجانب زيارة متحف الغردقة المزمع افتتاحه خلال العام الجديد وسيعقد اجتماع مماثل مع جمعية مستثمري جنوب سيناء واتحاد الغرف السياحية خلال الأيام المقبلة للاستماع إلى مشاكلهم ووضع خارطة عمل للارتقاء بصناعة السياحة خلال الفترة المقبلة.