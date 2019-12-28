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أحمد السعدني يهنىء هنادي مهنا وأحمد خالد صالح على الخطوبة (صورة)

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:25 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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هنأ الفنان أحمد السعدني، الفنانة هنادي مهنى وأحمد خالد صالح، على خطوبتهما متمنيًا لهما السعادة.

ونشر السعدني، صور مجمعة للعروسين، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق "السعدني" على الصورة قائلًا: "ألف مبروك يا حبايبي ربنا يسعدكم".

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من الجمهور المتابع له وإنهالت التعليقات مقدمين التهنئة للعروسين ومتمنين لهم السعادة والتوفيق، وإتمام الزفاف على خير قريبًا.

وعبر الجمهور المتابع للفنان أحمد السعدني عن فرحتهم وحبهم للفنانة هنادي مهنى، والفنان أحمد خالد صالح، مع عدد كبير من الدعوات للعروسين.

يذكر أن الثنائي احتفلا أمس الجمعة بخطوبتهما في حفل بسيط حضره الأقارب والأصدقاء.

قصة تعارفهما
وتعود قصة تعارف الثنائي على بعضهما خلال تصوير مسلسل نسر الصعيد، حيث نشأت بينهما علاقة صداقة لتتطور إلى حب والتي ظهرت فى أكثر من مناسبة سويًا مثل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41، وأيضًا ظهورهما فى حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجى"، حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل شاب وشابة لتنشر هنادى صورة تجمعهما وتعلق عليها: "داعمى الأول الذي أعطاني الأمل عندما لم يكن لدى أى أمل.. شكرًا لك على كل ما فعلته، وإن شاء الله ننجح سويا طوال الوقت"، إلى أن تم إعلان الخطوبة مساء أمس الجمعة في حفل بسيط.




أحمد السعدني يهنىء هنادي مهنا وأحمد خالد صالح على الخطوبة (صورة)
أحمد السعدني يهنىء هنادي مهنا وأحمد خالد صالح على الخطوبة (صورة)
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الكلمات المفتاحية

منوعات فن خطوبة هنادي مهنا خطوبة احمد خالد صالح خطوبة السعدني

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