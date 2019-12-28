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حقيقة مفاوضات الأهلي مع السعيد تمهيدًا لعودته

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:22 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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نفى المستشار أشرف عبد العزيز محامي عبد الله السعيد نجم براميدز وجود مفاوضات بين عبد الله السعيد والأهلي من أجل عودته إلى القلعة الحمراء مرة أخرى.

وقال عبد العزيز في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"لا صحة بشأن الأنباء التي أكدت وجود مفاوضات بين الأهلي وعبد الله السعيد من أجل عودته للقلعة الحمراء مرة أخرى".

وبشأن مفاوضات الزمالك مع السعيد، اختتم عبد العزيز تصريحاته قائلاً :"لن استطيع التأكيد في هذا الشأن وجميع العروض التي وصلته تاني عن طريق وكلاء ولا توجد مفاوضات نهائية مع أي ناد".
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