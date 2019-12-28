عاجل.. انفجار في مصنع طائرات بالولايات المتحدة ووقوع مصابين

وقع صباح اليوم، انفجارا في خط لغاز النيتروجين بمنشأة تصنيع طائرات "بيتكرافت" في ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية، ما أسفر عن إصابة أكثر من 12 شخصا.





وكشفت "روسيا اليوم"، أن السلطات المحلية قالت إن الإصابات حدثت بسبب انهيار جزء من المبنى، وقد تحركت أطقم الطارئ على الفور.



