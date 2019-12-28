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عاجل.. انفجار في مصنع طائرات بالولايات المتحدة ووقوع مصابين

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:15 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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وقع صباح اليوم، انفجارا في خط لغاز النيتروجين بمنشأة تصنيع طائرات "بيتكرافت" في ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية، ما أسفر عن إصابة أكثر من 12 شخصا.

وكشفت "روسيا اليوم"، أن السلطات المحلية قالت إن الإصابات حدثت بسبب انهيار جزء من المبنى، وقد تحركت أطقم الطارئ على الفور.

وقال أحد أعضاء فريق الإطفاء إن الانفجار وقع نحو الساعة الثامنة صباحا في المنشأة الواقعة في الجزء الشرقي من المدينة، وتم السيطرة عليه ولا يوجد مخاطر صحية، غير بعض أعمدة الدخان المتصاعد.
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الكلمات المفتاحية

مصنع طائرات انفجار

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