شائعات الوفاة تطارد الفنانين في 2019





كان عام 2019 منذ بدايته مليئًا بشائعات وفاة الفنانين، حيث يحرص بعض الفنانين على نفي هذه الشائعات بأنفسهم أو عن طريق أحد أفراد أسرهم أو عن طريق نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.





وفي السطور التالية يرصد "الفجر الفني" أبرز الفنانين الذين لشائعات الوفاة هذا العام..





وفاة أشرف عبدالباقي

وفاة أحمد خليل





وفاة إليسا

في شهر فبراير الماضي تعرضت المطربة اللبنانية إليسا، لتلك الشائعات حيث انتشرت أخبار تزعم وفاتها إليسا، بعد إجرائها لعملية جراحية في ببلجيكا، وحرصت إليسا على نفس تلك الشائعة بنفسها من خلال تغريدة قامت بكتابتها عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، قالت فيها:" صباح الخير أحبائي،شكرًا لدعمكم وحبكم، أنا بخير الحمد الله اشتقت إليكم كثيرًا".



وفاة شويكار

في مارس نالت شائعة الوفاة الفنانة شويكار، حيث أبدت الفنانة القديرة انزعاجها من تلك الشائعة، وقامت بنفيها من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة ON E، حيث قالت :"أنا كويسة وزى القردة ونفسى نعمل مصل للكدب وقلة الأدب اللي انتشر، الكذب أصبح فيروسًا نحتاج إلى مصل له مثل السوفالدي، أنا كويسة جدًا والحمد الله على كل حاجة"، مُشيرة إلى أن هذه الشائعات لا تهمها كثيرًا ولكنها تسبب القلق لذويها، وهذا ما يحزنها.



وفاة صلاح عبد الله

لم يسلم الفنان صلاح عبد الله من شائعات الوفاة، حيث انتشرت أخبار في شهر مارس الماضي تزعم وفاة الفنان صلاح عبدالله أثر تعرضه لأزمة قلبية، وأبدي صلاح انزعاجه الشديد من تلك الشائعة بعدما أثارت قلق أسرته، ومحبيه، كما حرص على نفي تلك الشائعة بنفسه، من خلال بثه لمقطع فيديو" لايف"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ظهر في الفيديو وهو خلال لوكيشن تصوير مسلسل "قيد عائلي"، وقال صلاح عبد الله في الفيديو: "الأعمار بيد الله، وأنا بطمنكم عليا"،مضيفًا: "ربنا يسامحه".





وفاة نادية لطفي

وفي فبراير الماضي انتشرت شائعات تُفيد وفاة الفنانة نادية لطفي،وحرصت الفنانة نادية لطفي على نفي تلك الشائعة بنفسها من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري،وعلقت نادية لطفي على شائعة وفاتها بشكل ساخر حيث قالت: "بفكر أعمل العزاء يوم الخميس القادم بمسجد الحصري وسعيكم مشكور، وحزينة جدا من اللي لم يقدموا واجب العزاء".







وفاة كاظم الساهر

لم يسلم الفنان كاظم الساهر من شائعات الوفاة، ففي شهر أكتوبر الماضي انتشرت أخبار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تزعم وفاة الفنان كاظم الساهر مسمومًا في أحد المستشفيات الأوروبية، إلا أن الحساب الرسمي للفنان كاظم الساهرعبر موقع "تويتر" قام بنفى تلك الشائعة، حيث كتب تغريدة ذكر فيها: "نود أن نلفت عنايتكم الى أن كاظم الساهر بخير وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي ما هو إلا شائعات نشكر إهتمامكم و محبتكم،دمتم بكل خير".



وفاة رامز جلال

لم يسلم الفنان رامز جلال، هو الآخر من شائعات الوفاة، ففي أكتوبر الماضي انتشرت أخبار تُفيد وفاته عقب تصويره لبرنامج مقالب جديد سيقوم بتقديمه في شهر رمضان القادم، وأثناء التصوير في البحر هاجمته العديد من الأسماك المفترسة مما أدي لوفاته، وأبدى نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي،استيائه ممن قام بترويج تلك الشائعة، حيث قال في تصريح له "مفيش الكلام ده، حسبي الله ونعم الوكيل".



وفاة الزعيم عادل إمام

لم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الزعيم عادل إمام لتلك الشائعات فكل فترة تخرج علينا شائعة تزعم وفاته، ولكن في نوفمبر الماضي، انتشرت شائعة تزعم وفاة الزعيم بعد تعرضه لأزمة قلبية، وكانت هذه الشائعة كالصاعقة على أسرته ومحبيه، ونفى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تلك الشائعة، مُوضحًا عدم صحة تلك الأنباء، ومُشيرًا إلى أن ما يتم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.





وأعرب رامي نجل الزعيم عن انزعاجه من تلك الشائعة، وقرر أن يقوم بنفيها بطريقة مختلفة، حيث نشر مقطع فيديو له من كواليس تصوير مسلسل "فلانتينو"، ظهر رامي في الفيديو وهو بجوار والده الزعيم عادل إمام وهو يقوم بقراءة السيناريو الخاص بالمسلسل ومنهمك في التدخين.



وفاة هادي الجيار

في شهر نوفمبر الماضي لاحقت شائعة الوفاة الفنان هادي الجيار، حيث انتشرت أخبار كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تزعم وفاة الفنان هادي الجيار، بعدما تدهورت حالته الصحية،



ومن جانبه نفى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ما تردد حول هذا الأمر، وأكد أنها "أخبار كاذبة"، مُشيرًا أن الفنان هادي الجيار يتمتع بصحة جيدة، ومطالبًا بضرورة تحري الدقة قبل نشر أي خبر يتعلق بصحة الفنانين.



وفاة حسن حسني

لم تتوقف شائعات الوفاة عند هذا الحد،ففي شهر نوفمبر أيضًا،انتشرت أخبار كثيرة تزعم وفاة الفنان حسن حسني، وهذه ليست المرة الأولى التى يتعرض فيها لمثل هذه الشائعات، ومن جانبه نفت نقابة المهن التمثيلية ذلك الخبر، مُشيرة إلى أنه يتمتع بصحة جيدة.



وأبدى الفنان حسن حسني انزعاجه من تاك الشائعة، وجعلته يخرج لينفى ذلك الخبر بنفسه، من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المُذاع على قناة MBC مصر، حيث قال: "الشائعات دي بروفات وخايف لما يحصل وأموت ملاقيش حد".



وتابع حسن قائلاً :أن تلك الشائعات تؤثر عليه نفسيا للغاية، مُضيفًا: "لقيت ولادي جايين الساعة 1 بالليل مخضوضين عليا جدًا بسبب خبر موتي، ليه يخض الأولاد وحبايبي وصحابي"، مُوضحًا إلى أنه لا يعلم من يقوم بترويج تلك الشائعة، مُشيرًا :"ليه يعمل فيا كده أنا مأذتهوش ومعرفش هو مين أساسًا، وكل أسبوعين يموتني؟".



وفاة محمد فاروق شيبا

وفي نوفمبر الماضي، انتشرت أخبار تزعم وفاة الفنان محمد فاروق شيبا الشهير بسيد شيبا وذلك بالتزامن مع وفاة شقيقه، وتصدر بسبب تلك الشائعة تريند "جوجل".



وفاة يوسف شعبان

لم يسلم الفنان يوسف شعبان من شائعات الوفاة، حيث انتشرت أخبار كثيرة منذ فترة عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة،التي تزعم وفاته عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة، ونفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ما تم تداوله، حيث أكد أنه يتمتع بصحة جيدة.



منى فاروق

انتشرت مؤخرًا أخبار تزعم انتحار الفنانة منى فاروق، وأثارت تلك الشائعة غضب منى، وقامت بنفيها بنفسها، وذلك عبر"ستوري" على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث نشرت صورة تتضمن محادثة مع حساب مجهول يسألها "في شائعات إنك انتحرتي"، لترد عليه ضاحكة: "ارحمونا إشاعات، عايزين نشتغل أبوس إيديكم".



وفاة جورج وسوف

وفي شهر ديسمبر الحالي انتشرت شائعة تزعم وفاة المطرب جورج وسوف نتيجة تعرضه لأزمة قلبيه، ومن جانبه نفي جورج تلك الشائعة بنفسه، حيث قام بنشر نشر صورة كاريكاتير له عبر ستوري إنستجرام"، وعلق عليها ساخرًا: "لمخترع إشائعة اني مت بقلو: عبيب ألبي".









في يناير الماضي، تعرض الفنان أشرف عبد الباقي لتلك الشائعات، حيث انتشرت أخبار تزعم وفاته أثر تعرضه لأزمة صحية شديدة، لكنه حرص على نفي تلك الشائعة بنفسه، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه :" أنا بخير الحمدلله، ودلوقتي من بروفة العرض الجديد في مسرح مصر، لا أعرف من يخرج هذه الشائعات وما هدفه، حسبي الله ونعم الوكيل، لأن الاخبار لا تقلقنا بل تقلق من حولنا".وفي شهر فبراير الماضي تعرض الفنان أحمد خليل، لشائعة وفاته، وهو الأمر الذي نفاه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، كما أعرب خليل، عن انزعاجه من تلك الشائعة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، لأن مثل هذه الأمور تتسبب في أثارة القلق بين أفراد الأسرة، وقال في مداخلته: "لو أنا مش عاجب اللي طلعوا شائعة وفاتي يقولولي أقعد في البيت بس بلاش مثل هذه الشائعات"، مُشيرًا :" الناس اللي بيحبونا كتير قوي، وكله بأمر الله، وأنا مسامح اللي طلع الشائعة".