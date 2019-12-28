تشكيل الأهلي المتوقع أمام بلاتينيوم بدوري الأبطال

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي على النحو التالي :-



حراسة المرمى : محمد الشناوي



خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول



خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - حسين الشحات - جونيور أجاي



خط الهجوم : وليد أزارو.