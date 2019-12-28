استشاري عمارة وتخطيط يكشف تفاصيل مشروع تطوير القاهرة التاريخية

قال الدكتور إسماعيل الشيمي، أستاذ التخطيط العمراني، إن منطقة مثلث ماسبيرو لم تكن عشوائية ولكن نتيحة تخلي المسئولين عن مسؤوليتهم تحولت إلى عشوائيات، مشيرا إلى أنها في وسط القاهرة وتطل على النيل ووجهة لمصر.



وأوضح "الشيمي"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "أكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أنه كان لابد من إعادة جمال منطقة مثلث ماسبيرو، خاصة أنها منطقة يراها السياح وتستطيع جذب السائحين، لافتًا إلى أنه يمكن إعادة تخطيطها لتتحول إلى بؤرة مال وأعمال وأبراج مرتفعة مثل مانهاتن في الولايات المتحدة.



وأكد أن القاهرة التاريخية كانت رائعة قبل منتصف القرن الماضي، وكانت تبهر الزوار ومثال يحتذى به لدى العواصم العالمية مثل باريس ولندن، لافتا إلى أن أسباب تدهورها المشروعات العمرانية المتكدسة في القاهرة، متسائلًا: "القاهرة مخطط لها يعيش فيها 3 مليون مواطن.. كيف يعيش 20 مليون حاليا؟".