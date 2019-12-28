مدير أعمال هيفاء وهبي يكشف حقيقة زواجه السري منها





كشف محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حقيقة زواجه منها بعد كثافة الشائعات التي أثيرت مؤخرًأ حول هذا الأمر، حيث نفى وبشدة زواجهما.





وعلق خلال جلسة أسئلة وإجابات عقدها مؤخرًا مع متابعيه، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، على عدم إعلان زواجهما قائلًا: "علشان مش حقيقي".





كانت شائعات زواج هيفاء وهبي من مدير أعمالها، محمد وزيري، انتشرت بكثافة خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما شارك وزيري في شهر أغسطس، صورة له وهو يقف بالقرب من سيارة الفنانة اللبنانية الفارهة.







