Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدير أعمال هيفاء وهبي يكشف حقيقة زواجه السري منها

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:49 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

كشف محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حقيقة زواجه منها بعد كثافة الشائعات التي أثيرت مؤخرًأ حول هذا الأمر، حيث نفى وبشدة زواجهما.

وعلق خلال جلسة أسئلة وإجابات عقدها مؤخرًا مع متابعيه، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، على عدم إعلان زواجهما قائلًا: "علشان مش حقيقي".

كانت شائعات زواج هيفاء وهبي من مدير أعمالها، محمد وزيري، انتشرت بكثافة خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما شارك وزيري في شهر أغسطس، صورة له وهو يقف بالقرب من سيارة الفنانة اللبنانية الفارهة.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيفاء وهبي منوعات مطربة مدير اعمال لبنانية فن

أخبار تهمك

في لقطة مثيرة.. سترلينج يعصي أوامر جوارديولا أمام الجميع (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مدير عام آثار الكرنك يوضح حقيقة نقل تماثيل كباش لميدان التحرير

منذ نصف ساعة

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُفسر غياب صالح جمعة عن مران الأهلي وحقيقة تغريمه

منذ ساعتين و 5 دقيقة

ميسي يأمر برشلونة بإيقاف المفاوضات مع هذا اللاعب

منذ ساعتين

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة من مبابي تجاه ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

منذ حوالي 10 ساعات

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

منذ حوالي 10 ساعات

بعد أنباء رحيله للزمالك.. أول تعليق من عبد الله السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الجمعة| تحديد أول الراحلين عن الأحمر.. الكشف عن عقوبة كهربا.. آخر تطورات الصفقة الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الجمعة| شكوى الأهلي واقتراب صفقة كبرى.. والمصري يصدم القلعة البيضاء

منذ ساعتين و 10 دقيقة

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح مثير من جوارديولا عقب خسارة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

منذ أقل من ساعة

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

حقيقة زواج هيفاء وهبي من شاب مصري (صورة)

مدير أعمال هيفاء يوضح حقيقة خبر زواجه منها

صورة مسربة لـ هيفاء وهبي ومدير أعمالها هل فضحت زواجهما؟

عملية تجميل تخفى هيفاء وهبي عن الأنظار لمدة شهر

تزامنًا مع عيد ميلادها وبعد شائعة ارتباطهما.. مدير أعمال هيفاء وهبي يثير الجدل برسالة رومانسية

هيفاء وهبي تكشف حقيقة زواجها من مدير أعمالها محمد وزيري

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:40 م

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

08:03 م

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُفسر غياب صالح جمعة عن مران الأهلي وحقيقة تغريمه

11:12 م

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

07:26 م

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

05:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status