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عمر خيرت يبدع في عزف "فيها حاجة حلوة" بمهرجان شتاء طنطورة (فيديو)

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:37 ص
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بوابة الفجر
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أبدع الموسيقار الكبير عمر خيرت، في عزف أغنية "فيها حاجة حلوة" وذلك خلال حفله الموسيقى بمهرجان شتاء طنطورة بالمملكة العربية السعودية.


ونقلت قناة "إم بي سي" الحفل على الهواء، حيث حظي الموسيقار بتفاعل كبير من الجمهور السعودي وحقق الحفل نجاحًا جماهيرًا كبيرًا.



يذكر أن الموسيقار عمر خيرت، قدم مؤخرًا حفلين متتاليين بالقاهرة على خشبة المسرح الكبير روى خلالهما مجموعة من أساطيره الموسيقية الحالمة التى نجحت فى اسر وجدان الملايين، وبإبداعه المعتاد حاور آلة البيانو ليعزف نخبة من أجمل مؤلفاته كان منها ضمير ابلة حكمت، خلى بالك من عقلك، اعدام ميت، عفواً ايها القانون، والبخيل وانا وغيرها.
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موسيقى موسيقار مهرجان شتاء طنطورة فجر مصر عمر خيرت الفجر الفني

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