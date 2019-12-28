موعد مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد اليوم| مشاهدة مباراة الاتحاد والاسماعيلي بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في البطولة العر





يستضيف ستاد الاسكندرية مباراة قوية ضمن مباريات دور ال 8 من البطولة العربية، تجمع بين الاتحاد السكندري والإسماعيلي فى مواجهة مصرية خالصة وقوية بين الفريقين، ويقود اللقاء طاقم تحكيم سعودى، بقيادة السعودى تركى الخضير ويعاونه كل من ماجد الشمرانى من خالد ال ضريس وخلف الشمرى حكماً رابعاً.





موعد مباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري فى البطولة العربية



يحل الاسماعيلي ضيف ثقيل على الاتحاد السكندري فى ربع نهائي البطولة العربية على ستاد الأسكندرية، فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري فى البطولة العربية



وسيذاع لقاء الإسماعيلي والاتحاد السكندري على قناة أبوظبي الرياضية 1 الناقل الحصري لمباريات البطولة العربية، فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش.





وأعلن الاتحاد العربى عن تطبيق تقنية الفيديو VAR فى مباريات ربع النهائى البطولة وكان الدراويش قد تخطوا الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما حقق الاتحاد الفوز على المحرق البحرينى بنتيجة 3-0 فى المباراتان.