موعد مباراة النجم والهلال اليوم| مشاهدة مباراة الهلال ضد النجم بث مباشر 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا (مجموعة الأ

يستضيف فريق النجم الساحلي التونسي، منافسه الهلال السوداني في تمام السادسة من مساء غد الجمعة على ستاد رادس، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





وكان قد فاز النجم الساحلي أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بثلاثية نظيفة، خلال الم باراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





ويسعى النجم الساحلى لاستعادة نغمة الانتصارات أمام فريق الهلال السوداني، حيث يمر الفريق التونسي بفترة تراجع على مستوى النتائج في بطولة الدوري التونسي، بعد الهزيمة في آخر مباراتين، أمام الملعب التونسي بهدف نظيف وأمام نجم المتلوي بثلاثية لهدف.





وافتتح النجم الساحلي مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا ، تحت قيادة المدير الفني الإسباني باتريس خوان كارلوس جاريدو بالفوز أمام النادي الأهلي بهدف نظيف فؤ أولى جولات دور المجموعات.





فوز النجم النجم الساحلي غدا أمام الهلال السوداني، سيقربه من الصعود إلى دور الستة عشر، حيث يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من فوزين.





على الجانب الآخر يخوض الهلال السوداني أولى تجاربه الإفريقية، تحت قيادة المدير الفني المصري، حمادة صدقي، بعد توليه مهمة تدريب الفريق، بعد إقالة مدرب الفريق السابق بعد الهزيمة أمام الأهلي بثنائة مقابل هدف.





وخاض الهلال السوداني، أربعة مباريات تحت قيادة حمادة صدقي في بطولة الدوري السوداني، حيث فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في واحدة.





وفاز الهلاب السوداني على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين للاشئ في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.