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محلل سياسي يكشف كارثة تنتظر ليبيا (فيديو)

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
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علم ليبيا
علم ليبيا
أمنية فوزي
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قال المحلل السياسي التركي محمد عبيد الله، إن الأنباء الأخيرة تشير إلى أن حكومة فايز السراج في ليبيا طلبت من تركيا دعمًا بريًا وبحريًا.

وأضاف "عبيد الله" خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الجمعة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أنه سيعرض المذكرة التي تسمح للجنود الأتراك بالوجود في ليبيا على البرلمان في أقصر مدة، لافتًا إلى أن البرلمان في عطلة الآن.

وتابع المحلل السياسي: "ليبيا لن تكون إلا سوريا ثانية بالنسبة لتركيا إذا تحقق ما أعلن عنه أردوغان"، لافتًا إلى أن المستفيد الوحيد من سوريا كان أردوغان.
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الكلمات المفتاحية

ليبيا توك شو تركيا أردوغان

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