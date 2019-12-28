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تصريح مثير من جوارديولا عقب خسارة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:28 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أعرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن حزنه الشديد عقب خسارة فريقه أمام وولفرهامبتون بهدفين مقابل ثلاثة في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال جوارديولا عقب نهاية المباراة :"لثمانين دقيقة التي لعبنا بها 10 ضد 11 كانت صعبة للغاية. لم نتمكن من الدفاع عن النتيجة".

وأضاف :"علينا أن نفكر في المباراة التالية والفوز في مبارياتنا القادمة ، من غير الواقعي التفكير في اللحاق في ليفربول. سيكون لدينا مباراة أخرى خلال 48 ساعة علينا أن نكون مستعدين".

وتابع :"لم نتمكن من الدفاع حتى النهاية ، لقد قاتلوا حتى آخر ثانية وركضوا حتى اللحظة الأخيرة. لكن أشعر بإنه كان بالإمكان أن تجنب الأهداف".

وزادلا يشعر لاعبيني بأي ندم ، فقد قدموا كل ما يستطيعوا فعله ، لم أرى لقطات الفار لذلك أفضل أن لا أتحدث عن قراراتها".

وحول تبديل كيفين دي بروين وما إذا كان من أجل إراحته لمباراة الأحد: "مباراتنا القادمة ستُلعب خلال 48 ساعة أمام شيفيلد يونايتد".

وأشار :"فيما يخص الفارق مع ليفربول إنه كبير منذ وقتاً طويلاً، ليس من الواقعي التفكير في سباق اللقب، لقد طرحتم السؤال منذ فترة طويلة ودائماً أجيب بنفس الإجابة
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مانشستر سيتي جوارديولا الدوري الانجليزي

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