ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يتربع على عرش الصدارة وضياع حلم مانشستر سيتي

أختتمت اليوم منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج بعدما خسر فريق مانشستر سيتى أمام وولفرهامبتون بثلاثية مقابل هدفين ليبتعد عن صراع المنافسة مع ليفربول بفارق 14 نقطة.





وتصدر ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج برصيد 5 2 نقطة بعد الفوز على ليستر سيتي برباعية دون رد بأقدام كل من روبيرتو فيرمينو هدفين وجيمس ميلنر هدف وارنولد هدف.





وسيواجه مانشستر سيتي النباراة القادمة فريق شيفيليد يونايتد يوم الأحد بينما سيستضيف فريق ليفربول نظيره وولفرهامبتون على ملعب انفيلد.