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ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يتربع على عرش الصدارة وضياع حلم مانشستر سيتي
السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:27 ص
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محمد جمال
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أختتمت اليوم منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج بعدما خسر فريق مانشستر سيتى أمام وولفرهامبتون بثلاثية مقابل هدفين ليبتعد عن صراع المنافسة مع ليفربول بفارق 14 نقطة.
وتصدر ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج برصيد 52 نقطة بعد الفوز على ليستر سيتي برباعية دون رد بأقدام كل من روبيرتو فيرمينو هدفين وجيمس ميلنر هدف وارنولد هدف.
وسيواجه مانشستر سيتي النباراة القادمة فريق شيفيليد يونايتد يوم الأحد بينما سيستضيف فريق ليفربول نظيره وولفرهامبتون على ملعب انفيلد.
ترتيب الدوري الانجليزي بعد خسارة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون
ليفربول 52 نقطة
ليستر سيتي 39 نقطة
مانشستر سيتي 38 نقطة
تشيلسي 32 نقطة
وولفرهامبتون 30 نقطة
توتنهام هوتسيبير 29 نقطة
شيفيليد يونايتد 29 نقطة
مانشستر يونايتد 28 نقطة
كريستال بالاس 26 نقطة
نيوكاسل يونايتد 25 نقطة
أرسنال 24 نقطة
بيرنلي 24 نقطة
أيفرتون 22 نقطة
ساوثهامبتون 21 نقطة
برايتون 20 نقطة
بورنموث 20 نقطة
وست هام 19 نقطة
أستون فيلا 18 نقطة
واتفورد 13 نقطة
نورويتش سيتى 12 نقطة
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