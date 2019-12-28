Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يتربع على عرش الصدارة وضياع حلم مانشستر سيتي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:27 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
أختتمت اليوم منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج بعدما خسر فريق مانشستر سيتى أمام وولفرهامبتون بثلاثية مقابل هدفين ليبتعد عن صراع المنافسة مع ليفربول بفارق 14 نقطة.


وتصدر ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج برصيد 52 نقطة بعد الفوز على ليستر سيتي برباعية دون رد بأقدام كل من روبيرتو فيرمينو هدفين وجيمس ميلنر هدف وارنولد هدف.


وسيواجه مانشستر سيتي النباراة القادمة فريق شيفيليد يونايتد يوم الأحد بينما سيستضيف فريق ليفربول نظيره وولفرهامبتون على ملعب انفيلد.


ترتيب الدوري الانجليزي بعد خسارة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

ليفربول 52 نقطة

ليستر سيتي 39 نقطة

مانشستر سيتي 38 نقطة

تشيلسي 32 نقطة

وولفرهامبتون 30 نقطة

توتنهام هوتسيبير 29 نقطة

شيفيليد يونايتد 29 نقطة

مانشستر يونايتد 28 نقطة

كريستال بالاس 26 نقطة

نيوكاسل يونايتد 25 نقطة

أرسنال 24 نقطة

بيرنلي 24 نقطة

أيفرتون 22 نقطة

ساوثهامبتون 21 نقطة

برايتون 20 نقطة

بورنموث 20 نقطة

وست هام 19 نقطة

أستون فيلا 18 نقطة

واتفورد 13 نقطة

نورويتش سيتى 12 نقطة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مبارايات اليوم ترتيب الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الجولة التاسعة عشر اخبار الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

مفاجأة من مبابي تجاه ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

بعد أنباء رحيله للزمالك.. أول تعليق من عبد الله السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُفسر غياب صالح جمعة عن مران الأهلي وحقيقة تغريمه

منذ ساعتين

ميسي يأمر برشلونة بإيقاف المفاوضات مع هذا اللاعب

منذ ساعتين

أخبار الأهلي اليوم الجمعة| تحديد أول الراحلين عن الأحمر.. الكشف عن عقوبة كهربا.. آخر تطورات الصفقة الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

منذ حوالي 6 ساعات

مدير عام آثار الكرنك يوضح حقيقة نقل تماثيل كباش لميدان التحرير

منذ نصف ساعة

أخبار الزمالك اليوم الجمعة| شكوى الأهلي واقتراب صفقة كبرى.. والمصري يصدم القلعة البيضاء

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

منذ حوالي 10 ساعات

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح مثير من جوارديولا عقب خسارة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

منذ أقل من ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

منذ حوالي 10 ساعات

في لقطة مثيرة.. سترلينج يعصي أوامر جوارديولا أمام الجميع (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على مبارايات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق مواجهات اليوم

ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباريات الأحد الممتاز

ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباريات الأحد الممتاز

تصريح صادم من جوارديولا بشأن فوز مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

ترتيب الدوري الانجليزي

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:40 م

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

08:03 م

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُفسر غياب صالح جمعة عن مران الأهلي وحقيقة تغريمه

11:12 م

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

07:26 م

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

05:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status