حسن حسني يكشف لأول مرة موقف شخصي له مع الملكة فريدة زوجة فاروق الأول

كشف الفنان القدير حسن حسني، عن موقف شخصي له مع الملكة فريدة زوجة الملك فاروق الأول، في بداياته الفنية، قبل أن يحقق الشهرة والنجومية





واشار إلى أنه كان يشارك في ذلك الوقت في مسرحية اسمها "إيزيس وأوزوريس" في العاصمة الفرنسية باريس، وكانت الملكة فريدة حاضرة للعرض المسرحي وقتها، وطلبت مقابلة أبطال العمل بعد نهاية عرض المسرحية.





وتابع أن الملكة فريدة لم تكن تعلم أسماء أي من الأبطال المشاركين في المسرحية، التي كان أبطالها سميحة أيوب وعبد الله غيث، ولكن رغما عن ذلك طلبت أن تلتقط صورة معه، دون غيره من زملائه الممثلين.





وأشار إلى أن تصرف الملكة فريدة جاء بسب إعجابها بدوره في العمل الفني، وهو ما أصابه بالذهول الشديد، وكاد أن يفقد وعيه.











