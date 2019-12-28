Advertisements
Advertisements
Advertisements

درجة الحرارة تصل لـ2.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت 2019/12/28

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:33 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم السبت، الموافق 2019/12/28، لافتة إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلاً يصل الي حد الصقيع في وسط سيناء.

وقالت الهيئة في بيانها: " كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط علي السواحل الشمالية".

وعن حالة البحر، فقد أشارت إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر، فإن حالته معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

أما درجات الحرارة، فقد جاءت كالتالي:
القاهرة 12 18
شبين الكوم 11 18
طنطا 11 18
دمنهور 11 18
الإسكندرية 11 19
بلطيم 12 17
مطروح 11 18
السلوم 10 17
سيوة 9 17
بورسعيد 12 17
دمياط 12 18
الزقازيق 12 19
الإسماعيلية 12 19
السويس 13 18
العريش 10 18
رفح 10 17
رأس سدر 16 18
نخل 9 16
نويبع 16 19
طابا 15 18
كاترين 2 13
الطور 13 20
شرم الشيخ 16 21
الغردقة 13 23
مرسى علم 13 21
الفيوم 12 19
بني سويف 11 19
المنيا 11 19
أسيوط 9 19
سوهاج 11 20
قنا 10 21
الأقصر 9 21
أسوان 10 21
أبو سمبل 8 21
الوادي الجديد 5 20
شلاتين 16 23
أبو رماد 16 23
حلايب 18 21
رأس حدربة 17 21
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم السبت طقس اليوم درجات الحرارة حالة الطقس الارصاد

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد أنباء رحيله للزمالك.. أول تعليق من عبد الله السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح مثير من جوارديولا عقب خسارة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

منذ ساعة الا ربع

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

منذ حوالي 10 ساعات

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الجمعة| شكوى الأهلي واقتراب صفقة كبرى.. والمصري يصدم القلعة البيضاء

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مفاجأة من مبابي تجاه ليفربول

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الجمعة| تحديد أول الراحلين عن الأحمر.. الكشف عن عقوبة كهربا.. آخر تطورات الصفقة الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

في لقطة مثيرة.. سترلينج يعصي أوامر جوارديولا أمام الجميع (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

منذ حوالي 10 ساعات

مدير عام آثار الكرنك يوضح حقيقة نقل تماثيل كباش لميدان التحرير

منذ نصف ساعة

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُفسر غياب صالح جمعة عن مران الأهلي وحقيقة تغريمه

منذ ساعتين

ميسي يأمر برشلونة بإيقاف المفاوضات مع هذا اللاعب

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت 28-7-2018 في محافظة قنا

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت 4-8-2018 في محافظة قنا

"الأرصاد" تعلن حالة الطقس اليوم السبت 1-9-2018 في محافظة قنا

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت 29-9-2018 في محافظة قنا

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت 13-10-2018 في محافظة قنا

"الأرصاد" تعلن حالة الطقس اليوم السبت 27-10-2018 في محافظة قنا

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:40 م

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

08:03 م

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُفسر غياب صالح جمعة عن مران الأهلي وحقيقة تغريمه

11:12 م

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

07:26 م

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

05:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status