اسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 28-12-2019 بجميع البنوك
شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 28-12-2019 استقرار
بجميع البنوك المصريه عقب ارتفاعات بقيمة قرشا خلال تعاملات الاسبوع الماضي.
اسعار الدولار اليوم السبت 28-12-2019
وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 28-12-2019 بالبنك المركزي نحو 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في باقي البنوك نهاية هذا الاسبوع، نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وفي بنك العودة سجل 16جنيه للشراء و16.1 جنيه للبيع ، وفي بنوك لأهلى وبنك مصر والبنك العربي الافريقي سجل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.
و من جانبها كشفت وكالة " بلومبرج"، أن الجنيه المصري من أفضل العملات اداء علي مستوي العالم اذا ارتفع
بلومبرج تتوقع أسعار الدولار
مقابل الجنيه في 2020
وتوقعت "بلومبرج"
أن يشهد الجنيه تراجعات مقابل الدولار بنسبة 4.5% خلال عام 2020؛ ليسجل 15.35 جنيه.
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