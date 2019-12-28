اسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 28-12-2019 بجميع البنوك

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 28-12-2019 استقرار بجميع البنوك المصريه عقب ارتفاعات بقيمة قرشا خلال تعاملات الاسبوع الماضي.

اسعار الدولار اليوم السبت 28-12-2019

وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 28-12-2019 بالبنك المركزي نحو 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في باقي البنوك نهاية هذا الاسبوع، نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وفي بنك العودة سجل 16جنيه للشراء و16.1 جنيه للبيع ، وفي بنوك لأهلى وبنك مصر والبنك العربي الافريقي سجل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

و من جانبها كشفت وكالة " بلومبرج"، أن الجنيه المصري من أفضل العملات اداء علي مستوي العالم اذا ارتفع

مقابل الدولار بنسبة 12% خلال عام 2019 مسجلا اقوي اداء له في 25 عام.

بلومبرج تتوقع أسعار الدولار مقابل الجنيه في 2020

وتوقعت "بلومبرج" أن يشهد الجنيه تراجعات مقابل الدولار بنسبة 4.5% خلال عام 2020؛ ليسجل 15.35 جنيه.

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