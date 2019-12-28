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مدير عام آثار الكرنك يوضح حقيقة نقل تماثيل كباش لميدان التحرير

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:47 ص
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ميدان التحرير
ميدان التحرير
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك، إن التماثيل التي يدرس نقلها إلى ميدان التحرير من معبد الكرنك هى عبارة عن تماثيل تأخذ شكل أبو الهول على هيئة جسم أسد، ورأس كبش.

وأشار "الصغير"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هذه التماثيل موجودة في الجزء الخلفي من الصرح الأول لمعبد الكرنك وهى كانت امتداد لطريق المواكب الكبرى، وتم إزاحتهم على جانبي الطريق منذ نحو 700 سنة قبل الميلاد.

وأكد أن تلك التماثيل تختلف تماما عن التماثيل الموجودة على جانبي طريق الكباش، منوها بأنه صدر قرار من اللجنة الدائمة للأثار المصرية باختيار 4 تماثيل لنقلها، وجاري عمل إجراءات التوثيق لهم، منوها بأن عمر تلك التماثيل يصل إلى 3 آلاف سنة.
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