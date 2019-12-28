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7 مباريات في ختام الدور الأول للمجموعة التاسعة بالقسم الثالث

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:16 ص
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بوابة الفجر
هيثم حبيب
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تنطلق السبت مباريات الجولة ١٥ - ختام الدور الأول - بالمجموعة التاسعة بالقسم الثالث حيث تقام فى الثانية والنصف ٧ مباريات قوية ومرتقبة فيما يغيب شباب الأمير عن المشاركة بهذه الجولة للراحة "باى".

بنى عبيد صاحب الصدارة سيكون على موعد مع مباراة قوية حينما يحل ضيفا على فريق كهرباء طلخا صاحب المركز السابع بينما يحل شربين وصيف المجموعة ضيفا ثقيلا على فريق عمال المنصورة صاحب المركز الحادى عشر.

السنبلاوين صاحب المركز التاسع على موعد مع مواجهة قوية أمام نبروه صاحب المركز الثالث بينما سيسعى ميجاسبورت صاحب المركز الرابع بكل تأكيد لحصد نقاط مباراته أمام ضيفه شباب منية سمنود صاحب المركز الثالث عشر.

أصحاب المركز السادس مياه الدقهلية ينتظره إختبارا صعبا حينما يستضيف شيكو أصحاب المركز العاشر فيما يستقبل إتحاد المنزلة صاحب المركز ماقبل الأخير ضيفه شبان بدواى أصحاب المركز الخامس فيما يحل بلقاس صاحب المركز الثامن ضيفا على المطرية صاحب المركز الأخير.

ترتيب المجموعة التاسعة

١-بنى عبيد ٢٩ نقطة
٢-شربين ٢٨ نقطة
٣-نبروه ٢٥ نقطة
٤-ميجاسبورت ٢١ نقطة
٥-شبان بدواى ٢١ نقطة
٦-مياه الدقهلية ١٧ نقطة
٧-كهرباء طلخا ١٦ نقطة
٨-بلقاس ١٦ نقطة
٩-السنبلاوين ١٥ نقطة
١٠-شيكو ١٥ نقطة
١١-عمال المنصورة ١٥ نقطة
١٢-شباب الأمير ١٣ نقطة
١٣-منية سمنود ١٢ نفطة
١٤-إتحاد المنزلة ٨ نقاط
١٥-المطرية ٧ نقاط
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