جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| فاردي ينفرد بالصدارة وأوباميانج يُلاحقه

انتهت الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " حيث فاز نادي ولفرهامبتون علي نظيره نادي مانشستر سيتي بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة على ملعب ولفرهامبتون الدولي.





بينما حقق نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فوزا كبيرا علي حساب نظيره نادي ليستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر وحقق نادي مانشستر يونايتد فوزا كبيرا علي حساب نظيره نادي نيوكاسل بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر وتعادل نادي آرسنال أمام نظيره نادي بورنموث بنتيجة 1 / 1 وخسر نادي تشيلسي علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.





وجاءت قائمة ترتيب هدافي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد انتهاء الجولة 19 كالتالي:





جدول ترتيب الهدافين

1- جيمي فاردي 17 هدف

2- بيير إيمريك أوباميانج 12 هدف

3- رحيم ستيرلنج 11 أهداف

4- ماركوس راشفورد 11 هدف

5- تامي أبراهام 11 هدف

6- داني إينجز 11 هدف

7- هاري كين 10 أهداف

8- محمد صلاح 9 أهداف

9- ساديو ماني 9 أهداف

10- سيرجيو أجويرو 9 أهداف

11- تيمو بوكي 9 أهداف.



