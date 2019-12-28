عمرو أديب عن تطوير ميدان التحرير: "مش عارفين نحط فيه إيه"



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "على عمر ميدان التحرير متغلبين ومش عارفين نحط فيه إيه، حطوا قاعدة لتمثال، ومحطوش التمثال، وشوية حطوا علم، وشالو العلم"، منوها بأن هناك مقترح لنقل عدد من التماثيل الكباش إلى ميدان التحرير.



وتابع الإعلامي عمرو أديب، "الدنيا اتقلبت إزاي ننقل تماثيل من الكرنك، ومين أخد القرار، وأنهي تماثيل سيتم نقلها".



قال الإعلامي عمرو أديب، إن عمر ميدان التحرير يصل إلى 50 عام، وهو رمز من الرموز المصرية، وشهد الأحداث التاريخية من مظاهرات وثورات التي تمر بمصر.