مؤشرات البورصة الأمريكية تنهي تعاملات اليوم على أداء متباين

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 دون تغير يذكر يوم الجمعة وقطع ناسداك موجة مكاسب دامت لإحدى عشرة جلسة بعد أداء ضعيف بعض الشيء أواخر المعاملات، لكن المؤشر داو نجح في انتزاع مستوى قياسي جديد وذلك مع توقف المستثمرين لالتقاط الأنفاس بعد صعود قوي في أواخر السنة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 23.53 نقطة بما يعادل 0.08 بالمئة ليصل إلى 28644.92 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 0.07 نقطة مسجلا 3239.98 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 15.77 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 9006.62 نقط