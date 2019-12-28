Advertisements
Advertisements
Advertisements

دبلوماسي سابق: السيسي يسعى لحشد رأي عام عالمي لدعم ليبيا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:36 ص
Advertisements
السفير الدكتور محمد حجازي
السفير الدكتور محمد حجازي
داليا الحسين
Advertisements
قال السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لحشد رأي عام عالمي للحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا، ولمحاصرة التدخلات التركية الفجة هناك.

وأوضح "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "أكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن هدف الرئيس السيسي من اتصالاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على عدم دخول أى طرف يؤدي إلى زيادة تعقيد المشهد الليبي خاصة الموقف التركي الأخير، فضلًا عن محاصرة الجماعات المسلحة والنشطات الإرهابية والسعي من أجل تحقيق ووحدة وأمن واستقرار ليبيا.

وأكد أن الموقف المصري تجه ليبيا ثابت وأكثر فاعلية على المستوى الدولي بينما الموقف التركي محاصر ومدان من أطراف كثيرة مثل الاتحاد الأوروبي واليونان وإيطاليا، متابعًا: "نحن في إطار التصعيد الدولي تجاه الموقف التركي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر ليبيا الان مصر

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة من مبابي تجاه ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ حوالي 16 ساعة

ميسي يأمر برشلونة بإيقاف المفاوضات مع هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الجمعة| شكوى الأهلي واقتراب صفقة كبرى.. والمصري يصدم القلعة البيضاء

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ حوالي 9 ساعات

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

منذ حوالي 7 ساعات

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الجمعة| تحديد أول الراحلين عن الأحمر.. الكشف عن عقوبة كهربا.. آخر تطورات الصفقة الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

في لقطة مثيرة.. سترلينج يعصي أوامر جوارديولا أمام الجميع (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُفسر غياب صالح جمعة عن مران الأهلي وحقيقة تغريمه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انفجار في مصنع طائرات بالولايات المتحدة ووقوع مصابين

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

الرئاسية الفلسطينية تحذر من التصعيد الإسرائيلي على غزة

دبلوماسي يكشف أهم الملفات على مائدة الحوار بين السيسي وبوتين

عمرو عبد الحميد: ليبيا حجر زاوية للأمن القومي المصري

اجتماع نواب مصر وليبيا.. توحيد للجهود الإقليمية ومواجهة الإرهاب

اجتماع نواب مصر وليبيا.. توحيد للجهود الإقليمية ومواجهة الإرهاب

جمال سلامة: هناك حالة عدائية من جانب تركيا لمصر منذ قبل الخمسينات

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:40 م

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

08:03 م

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

07:26 م

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

05:25 م

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

03:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status