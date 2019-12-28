دبلوماسي سابق: السيسي يسعى لحشد رأي عام عالمي لدعم ليبيا

قال السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لحشد رأي عام عالمي للحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا، ولمحاصرة التدخلات التركية الفجة هناك.



وأوضح "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "أكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن هدف الرئيس السيسي من اتصالاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على عدم دخول أى طرف يؤدي إلى زيادة تعقيد المشهد الليبي خاصة الموقف التركي الأخير، فضلًا عن محاصرة الجماعات المسلحة والنشطات الإرهابية والسعي من أجل تحقيق ووحدة وأمن واستقرار ليبيا.



وأكد أن الموقف المصري تجه ليبيا ثابت وأكثر فاعلية على المستوى الدولي بينما الموقف التركي محاصر ومدان من أطراف كثيرة مثل الاتحاد الأوروبي واليونان وإيطاليا، متابعًا: "نحن في إطار التصعيد الدولي تجاه الموقف التركي".

