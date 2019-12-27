Advertisements
Advertisements
Advertisements

أهداف مباراة - ولفرهامبتون 3 × 2 مانشستر سيتي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:53 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements

أخبار تهمك

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

منذ حوالي 10 ساعات

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُفسر غياب صالح جمعة عن مران الأهلي وحقيقة تغريمه

منذ ساعتين

مفاجأة من مبابي تجاه ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الجمعة| شكوى الأهلي واقتراب صفقة كبرى.. والمصري يصدم القلعة البيضاء

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

منذ حوالي 10 ساعات

في لقطة مثيرة.. سترلينج يعصي أوامر جوارديولا أمام الجميع (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بعد أنباء رحيله للزمالك.. أول تعليق من عبد الله السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الجمعة| تحديد أول الراحلين عن الأحمر.. الكشف عن عقوبة كهربا.. آخر تطورات الصفقة الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

مدير عام آثار الكرنك يوضح حقيقة نقل تماثيل كباش لميدان التحرير

منذ نصف ساعة

تصريح مثير من جوارديولا عقب خسارة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

منذ أقل من ساعة

ميسي يأمر برشلونة بإيقاف المفاوضات مع هذا اللاعب

منذ ساعتين

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

منذ حوالي 6 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:40 م

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

08:03 م

مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُفسر غياب صالح جمعة عن مران الأهلي وحقيقة تغريمه

11:12 م

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

07:26 م

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

05:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status