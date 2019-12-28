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"الأتراك متأخرين".. عمرو أديب يكشف تطورات الحرب في ليبيا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:14 ص
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هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الوضع في ليبيا شهد تغير كبير على الأرض اليوم وأمس، حيث انسحبت الميليشيات إلى داخل طرابلس، منوها بأن هناك بعض من مؤيدي حكومة الوفاق في إسطنبول ينتقدونها، مؤكدين أنها لا تدير الأمور كما ينبغي.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه لأول مرة تكون الأتراك متأخرين في تحركهم، لافتا إلى أنه لا يعرف الموقف الأمريكي من الأحداث، ولكن الموقف الروسي واضح في تلك المسألة.

وأَضاف، "إزاي يتم السماح لدولة في الناتو وهى تركيا بنقل جهادين إلى ليبيا"، حيث هناك معلومات تشير أن هناك مراكز تدريب لجهاديين في سوريا لنقلهم إلى ليبيا براتب يصل إلى 2000 دولار، موضحا أن أردوغان لن يتمكن من نقل جنود أتراك إلى ليبيا، منوها بأن ليبيا في مرحلة يمكن فيها الجلوس على طاولة واحدة للمفاوضات للوصول إلى حل.
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الكلمات المفتاحية

ليبيا عمرو أديب حكومة الوفاق أخبار

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