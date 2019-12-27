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نشرة حوادث الفجر: سقوط شبكة دعارة وتفاصيل مقتل طفلين بالبدرشين

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:49 م
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حوادث الفجر
حوادث الفجر
إيمان عبد العاطي
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار

بـ2000 جنيه في الساعة.. حبس سيدتين 4 أيام لممارسة الجنس بالدقي
أمرت نيابة الدقي، بشمال الجيزة، حبس سيدتين في عقدهما الثاني من العمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاستقطاب الزبائن من داخل الكافيهات، لممارسة الدعارة، بمقابل مادي 2000 جنيه.

بسبب كلبين.. التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل طفلين بالبدرشين
وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل مصرع طفلين في مشاجرة بسبب كلبين بقرية العزيزية، بمركز البدرشين، جنوب المحافظة وتبين أن المشاجرة وقعت بين عدد من الأفراد من نفس العائلة، بعد معرفة أحد أفرادها بتواجد كلبيه لدي شاب آخر من نفس العائلة، وبالتوجه إليه لطلب الكلبين وقعت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي، وبتدخل الأهالي تم فض المشاجرة بينهم.

تبول فقتلته.. استعجال تقرير الطب الشرعي في مقتل طفل منشأة القناطر
واستعجلت نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، تقرير الطب الشرعي لجثة الطفل مروان صاحب الـ3 أعوام، بعد مقتله على يد زوجة والده وتدعى "دعاء"، إثر تعذيبه لتبوله في ملابسه، ومساعده والده في دفنه دون تصريح بمنطقة منشأة القناطر، وذلك للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

تفاصيل سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق بجمصة
وضبطت الأحهزة الأمنية بالدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث قسم شرطة جمصة، بقيادة الرائد محمود شعير، تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بجمصة.

سرقة وسطو.. 9 جرائم هزت الوسط الفني والإعلامي في 2019 (صور)
أيام معدودة وينتهي عام 2019 بكل ما حمله من جرائم قتل وحوادث وسرقات، وكان لبعض مشاهير الوسط الفني والإعلامي نصيب لجرائم السرقات، ومن بين بعض المشاهير الذين تعرضوا لوقائع سرقات، الفنانة فيفي عبده، الفنانة شيرين سيف النصر، الإعلامية بسمة وهبة، الإعلامية إيمان الحصري، وابنة الإعلامي احمد شوبير، وكان لوالدة الفنانة هالة صدقي المتوفاة نصيبا من تلك الجرائم، ومن بين السطور التالية ترصد الفجر أبرز تلك السرقات.
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الكلمات المفتاحية

منشآة القناطر ممارسة الجنس الأحهزة الأمنية 9 جرائم هزت الوسط الفني

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