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ضاع الدوري يا ولدي.. مانشستر سيتي يسقط أمام ولفرهامبتون في مباراة دراماتيكية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:43 م
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أحمد عصام
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سقط مانشستر سيتي في أمام مضيفه ولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أهداف مباراة مانشستر ضد ولفرهامبتون :-
وسجل رحيم سترلينج هدفين فريق مانشستر سيتي في اللقاء، بينما أحرز اداما تراوري هدف الولفز الاول في المباراة، وتعادل المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز في الدقيقة 83 من الشوط الثاني، واحرز دوهيرتي هدف الفوز القاتل في نهاية المباراة.

وتعرض الحارس البرازيلي ايدرسون للطرد خلال أحداث المباراة في الدقيقة 12 بعد تدخله على جوتا مهاجم ولفرهامبتون.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز :-
ورفع الولفز رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما توقف فريق مانشستر سيتي عند 38 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وسيواجه فريق مانشستر سيتي نظيره فريق شيفيلد يوم الأحد المقبل على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة العشرين من البريميرليج.

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ولفرهامبتون مانشستر سيتي ضاع الدوري الدوري الإنجليزي البريميرليج

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