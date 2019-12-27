Advertisements
Advertisements
Advertisements

بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:30 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
في حفل ساهر يجمع الأهل والأصدقاء، احتفلت المخرجة السينمائية دينا أسامة الغزالي حرب، ابنة الكاتب والسياسي أسامة الغزالي حرب، مساء اليوم، بحفل زفافها بأحد المراكب النيلية الشهيرة، على الدكتور كريم العربي، دكتور العلاج الطبيعي بمستشفى مصر للطيران، ابن رجل الأعمال طه العربي، أحد مؤسسي السياحة بأسوان.

ومن المقرر أن يسافر العروسان عقب الزفاف لقضاء شهر العسل في جنوب أفريقيا، وتم الزفاف بحضور الأهل والأصدقاء

بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)
بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)
بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)
بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)
بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)
بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)
بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)
بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)
بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)
بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)
بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)
بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)
بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)
بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)
بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)
بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)
بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)
بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)
بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)
بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)
بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)
بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)
بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)
بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)
بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)
بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)
بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)
بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)
بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)
بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)
بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)
بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

منذ حوالي 8 ساعات

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

بعد أنباء رحيله للزمالك.. أول تعليق من عبد الله السعيد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

ميسي يأمر برشلونة بإيقاف المفاوضات مع هذا اللاعب

منذ 34 دقيقة

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يومين

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

منذ ساعتين و 8 دقيقة

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الجمعة| تحديد أول الراحلين عن الأحمر.. الكشف عن عقوبة كهربا.. آخر تطورات الصفقة الجديدة

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

مفاجأة من مبابي تجاه ليفربول

منذ ساعة و 27 دقيقة

في لقطة مثيرة.. سترلينج يعصي أوامر جوارديولا أمام الجميع (فيديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الجمعة| شكوى الأهلي واقتراب صفقة كبرى.. والمصري يصدم القلعة البيضاء

منذ 40 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:03 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

09:40 م

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

02:16 م

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

07:26 م

ميسي يأمر برشلونة بإيقاف المفاوضات مع هذا اللاعب

11:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status