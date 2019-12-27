بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)

في حفل ساهر يجمع الأهل والأصدقاء، احتفلت المخرجة السينمائية دينا أسامة الغزالي حرب، ابنة الكاتب والسياسي أسامة الغزالي حرب، مساء اليوم، بحفل زفافها بأحد المراكب النيلية الشهيرة، على الدكتور كريم العربي، دكتور العلاج الطبيعي بمستشفى مصر للطيران، ابن رجل الأعمال طه العربي، أحد مؤسسي السياحة بأسوان.





ومن المقرر أن يسافر العروسان عقب الزفاف لقضاء شهر العسل في جنوب أفريقيا، وتم الزفاف بحضور الأهل والأصدقاء