خطوبة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.. شاهد الصور

قامت الفنانة الشابة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار الكبير هاني مهنا، بمشاركة جمهورها صور حفل خطوبتها على الفنان الشاب أحمد خالد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح، وتمت الخطوبة اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019، وشاركت الصور عبر تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكانت إطلالة الفنانة هنادي مهنا أنيقة في الصور التى شاركتها، حيث ارتدت "جمبسوت" أبيض، وقامت بالتعليق على صور خطوبتها على أحمد خالد صالح، قائلة: "أفضل شخص في نهاية عام 2019، خطيبي، بحبك".



واقتصر الحفل على حضور عدد من الأصدقاء المقربين والأهل فقط، بعيدًا عن الوسط الفني.



ويذكر أن قد شاركت الفنانة هنادي مهنا صور تجمعها بخطيبها أحمد خالد صالح يوم الجمعة الماضية، من حفل توزيع جوائز راديو "إنرجي" على منصة "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "أفضل ممثل صاعد ‏وأفضل ممثلة صاعدة، مصدر دعمي الأول، الذي أعطاني الأمل حين كنت يائسة، أشكرك على كل ما فعلته من أجلي، أتمنى أن ‏ننجح دائمًا معًا".



ويشارك أحمد خالد صالح في مسلسل زودياك، رفقة خطيبته هنادي مهنا، والمسلسل من قصة "حظك اليوم" عن كتاب الراحل أحمد خالد توفيق.

