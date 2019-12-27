بعد الهجوم عليه.. أديب لـ محمد صلاح: "متزعلش"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الإنجليز يضعون محمد صلاح في أعينهم، ويحترمون زوجته وابنته، مضيفا: "نيجي إحنا نشتم ونهاجم محمد صلاح، إنتم متضايقين ليه لما اتصور جمب الشجرة".



وأضاف: "محمد صلاح يجاملهم، وإحنا مسكناه كرهناه في حياته، هما متحضرين أكتر مننا، إيه اللي إحنا بنعمله ده، عندنا قدرة نضرب نفسنا بالنار، ونكره الشباب في الرموز، متزعلش يا صلاح، هتفضل فخر العرب"، لافتا إلى أن محمد صلاح يقرب بين الحضارات، مختتما حديثه بـ:"كل سنة وأنتم طيبين، وميري كريسماس".



عقب الإعلامي عمرو أديب، على الهجوم الذي تعرض له محمد صلاح بسبب صورته هو زوجته وابنته مع شجرة الكريسماس، قائلا: "اللي اتعمل في محمد صلاح محصلش قبل كده، ده زوجته محجبة وابنته اسمها مكة".