Advertisements
Advertisements
Advertisements

10 طُرق مجانية لمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم مجانًا| بث مباشر مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بدون تقطيع اليوم Champions

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:25 م
Advertisements
مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر
مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر
محمد الصو
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لاستضافة مباراة من العيار الثقيل، عندما يستقبل بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي ضيفًا على الأهلي، مساء غدٍ السبت على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات والتي تضم أيضًا كل من "النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني".

موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بدوري الأبطال

وتُقام مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراه الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بدوري الأبطال

وتُذاع مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD النافل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد "الفجر الرياضي" القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي من خلال التقرير الآتي:-

1- قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.

2- قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

3- قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

4- قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

5- قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

6- قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

7- قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

8- قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

9- قناة ARENA SPORT / التردد، 11512  عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

10 - قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي للتلفزيون المصري
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا شوت مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الاهلي وبلاتينيوم مباراة الاهلي اليوم بث مباشر قناة مفتوحة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر بث مباشر الـ8

أخبار تهمك

في لقطة مثيرة.. سترلينج يعصي أوامر جوارديولا أمام الجميع (فيديو)

منذ ساعة و 26 دقيقة

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ حوالي 6 ساعات

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة من مبابي تجاه ليفربول

منذ ساعة و 25 دقيقة

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

بعد أنباء رحيله للزمالك.. أول تعليق من عبد الله السعيد

منذ ساعتين و 53 دقيقة

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

أخبار الزمالك اليوم الجمعة| شكوى الأهلي واقتراب صفقة كبرى.. والمصري يصدم القلعة البيضاء

منذ 38 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الجمعة| تحديد أول الراحلين عن الأحمر.. الكشف عن عقوبة كهربا.. آخر تطورات الصفقة الجديدة

منذ أقل من ساعتين

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

منذ حوالي 8 ساعات

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

منذ حوالي 4 ساعات

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يومين

ميسي يأمر برشلونة بإيقاف المفاوضات مع هذا اللاعب

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السد والنصر في دوري أبطال آسيا

عاجل.. قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ومازيمبي zamalek vs mazembe مجانا اليوم في «دوري ابطال افريقيا» caf champions le

كيفية مشاهدة مباراة تشيلسي واستون فيلا اليوم مجانًا (قناة مفتوحة).. مشاهدة مباراة تشيلسي ضد استون فيلا بث مباشر

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون اليوم مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ايفرتون بث مباشرMatchweek

LIVE قنوات مفتوحة مجانا تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم| مشاهدة نتيجة مباراة الأهلي Ahly plus

«قنوات مفتوحة مصرية» مشاهدة مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو بث مباشر| نتيجة مباراة الزمالك اليوم LIVE ZAMALEK

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:03 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

ممدوح عباس يهدد مرتضي منصور بملفات خطيرة (صورة)

09:40 م

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

02:16 م

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

07:26 م

ميسي يأمر برشلونة بإيقاف المفاوضات مع هذا اللاعب

11:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status