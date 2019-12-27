10 طُرق مجانية لمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم مجانًا| بث مباشر مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بدون تقطيع اليوم Champions

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لاستضافة مباراة من العيار الثقيل، عندما يستقبل بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويحل بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي ضيفًا على الأهلي، مساء غدٍ السبت على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات والتي تضم أيضًا كل من "النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني".





موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بدوري الأبطال





وتُقام مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقلة لمباراه الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بدوري الأبطال





وتُذاع مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD النافل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.





ويرصد "الفجر الرياضي" القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي من خلال التقرير الآتي:-





1- قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.





2- قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.





3- قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.





4- قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.





5- قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.





6- قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.





7- قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.





8- قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.





9- قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.





10 - قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي للتلفزيون المصري