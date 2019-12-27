"مودلي": من المحتمل اتخاذ إيران إجراءات استفزازية في مضيق هرمز

وقال مودلي لرويترز: "أعتقد أنهم سيواصلون اتخاذ إجراءات استفزازية هناك... وأعتقد أنهم سيتحينون كل فرصة لفعل ذلك" دون أن يفصح عن تفاصيل أو إطار زمني.







وأضاف: "ليس هناك ما يؤشر على أن لديك تغير في توجه القيادة، ينبئني بأنهم سيتوقفون عما كانوا يفعلونه... إلا إذا تغير النظام الحاكم هناك".