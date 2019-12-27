إصابة 11 شخصاً إثر انفجار في مصنع الطائرات بولاية كنساس





مدير مجلس كانساس للخدمات الطبية الطارئة

المتحدثة باسم "تيكسترون"

جون غالاغر

قال مسؤولون بمقاطعة كونتاكت في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن "إنفجار النيتروجين السائل في مصنع تكسترون للطيران بالقرب من ويتشيتا بولاية كنساس، أدى إلى إصابة 11 شخصاً، مما يحتمل أن يعيق إدخال طائرة جديدة قيد التطوير".وقال الدكتورجون غالاغر، في مؤتمر صحفي، إن "خدمات الطوارئ الطبية نقلت 11 شخصًا إلى المستشفى، أحدهم يعاني من إصابات خطيرة".وأوضح نائب رئيس دائرة مكافحة الحرائق في مقاطعة سيدجويك دانييل فيجنر، أن الإصابات محدودة لأن طاقمًا عظميًا كان في الخدمة أثناء العطلات.وأضاف فيجنر، إن الانفجار الذي وقع في خط غاز النيتروجين السائل بحجم 3 بوصات أضر بخزان تخزين، مما تسبب في خروج غاز النيتروجين من المبنى.كما أظهر مقطع فيديو إخباري من المشهد ما بدا، أنه سحابة بخار تتصاعد من المبنى التالف.وقالتستيفاني هاردر، إنه تم احتواء الأضرار التي لحقت بـ "Plant 3"، وهو موقع لتصنيع المركبات وتصنيع الطائرات التجريبية بما في ذلك "SkyCourier".ومن المقرر أن تدخل "SkyCourier"، وهي محرك توربيني للمرافق قيد التطوير، الخدمة في عام 2020، حسبما ذكرت "تيكسترون" سابقًا.وقال هاردر، إن من السابق لأوانه تحديد الضرر الذي قد تتعرض له طائرة النموذج الأولي قيد الإنتاج.وتعتبر "تيكسترون أفياشن"، وهي وحدة تابعة لشركة "تيسكترون"، تصنع طائرات "Beechcraft" و" Cessna".كما إستجاب المسؤولون لتقارير متعددة عن انفجار في مصنع طائرات بيتش كرافت في كانساس، وتم نشر فرق الإطفاء ووحدات الطوارئ حيث تم حظر حركة المرور بالقرب من موقع المصنع.وقال رئيس خدمات الطوارئ الطبية في المقاطعة الوسطى، إن "11 مريضًا على الأقل عولجوا نتيجة الانفجار".وتعرض أحد الضحايا "لإصابات خطيرة"، وفقًا لما ذكره السيد غالاغر، الذي أضاف أنه لم يتم الإبلاغ عن وفيات.