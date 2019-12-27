ميسي يأمر برشلونة بإيقاف المفاوضات مع هذا اللاعب

وجه ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني طلباً لإدارة النادي الكتالوني بشأن الصفقة المطروحة على قائمة تعاقدات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ووفقاً لتقارير صحفية إسبانية، فإن ليونيل ميسي طلب من برشلونة وقف صفقة التعاقد مع لوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي بعد طرحه على قائمة تعاقدات الفريق.





واشارت الصحيفة إلى أن وكيل لاوتارو الان يتفاوض مع مانشستر سيتي وريال مدريد بعدما تراجع برشلونة عن التعاقد مع اللاعب برغبة من القائد ليونيل ميسي.





وكان برشلونة قد وضع لوتارو مارتينيز على طاولة التعاقدات الصيفية ليكون بديلاً للمهاجم الحالي لويس سواريز في الموسم الجديد.