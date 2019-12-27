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مصدر لـ"الفجر الرياضي" يُفسر غياب صالح جمعة عن مران الأهلي وحقيقة تغريمه

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:12 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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سجل صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الغياب عن مران الفريق الأحمر، لليوم الثاني على التوالي، استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، في دوري أبطال إفريقيا.

وكان صالح غاب عن مران أمس، دون الإعلان عن أسباب الغياب، قبل أن يكرر غيابه اليوم وسط أنباء تُفيد باقتراب رحيله عن صفوف المارد بالانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار مصدر داخل الفريق في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على علم بغياب صالح جمعة عن المران بعد الحصول على إذن مسبق بسبب نزلة برد.

ونفى المصدر في تصريحاته أنه قد يتم توقيع أي عقوبات على اللاعب من قبل إدارة الكرة، وأنه سيتواجد في المران الجماعي عقب نهاية مباراة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا.

واختتم المصدر، أن صالح تواجد في مران المستبعدين صباح اليوم، وغيابه عن المران الجماعي لليوم الثاني على التوالي لا يعني لانه غاب من تلقاء نفسه.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، مساء غدٍ السبت على ملعب الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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