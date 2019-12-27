ترتيب مجموعة الترجي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

انتهت منذ قليل مباراة الترجي الرياضي التونسي ضد فيتا كلوب الكونغولي، بالتعادل السلبي ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





وأقيمت المباراة لحساب الجولة الرابعة على الملعب الأوليمبي برادس، حيث فشل الترجي في تحقيق العلامة الكاملة بعد فوزين متتاليين بالمجموعة.





وكان الترجي التونسي افتتح مجموعته بالمجموعة بفوز على الرجاء المغربي في عقر داره، ثم الفوز على شبيبة القبائل الجزائري في تونس، قبل أن يتعادل سلبياً اليوم على أرضه.





ويلعب الترجي ضمن منافسات المجموعة الرابعة والتي تضم كل من "الرجاء المغربي و شبيبة القبائل و فيتا كلوب الكونغولي".





وفي نفس المجموعة حقق الرجاء البيضاوي المغربي فوزًا غاليًا على شبيبة القبائل الجزائري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة.





ويرصد "الفجر الرياضي" ترتيب المجموعة الرابعة من خلال التقرير الآتي:-





احتل الترجي التونسي الصدارة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، ثم حل الرجاء المغربي ثانيًا برصيد 6 نقاط من فوزين وهزيمة، وشبيبة القبائل بنفس الرصيد من فوزين وهزيمة، ويتذيل فيتا كلوب مؤخرة المجموعة برصيد نقطة من هزيمتين وتعادل.



