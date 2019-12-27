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أخبار برشلونة اليوم: البرسا يفرط في نجم الفريق بشكل مفاجيء والريال يخطف صفقة البلوجرانا تحرك جديد لحسم كبرى الصفقات

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:57 م
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أخبار برشلونة اليوم
أخبار برشلونة اليوم
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 27 - 12 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع فوز البارسا على حساب فريق ديبورتيفو ألافيس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس الموافق 27 - 12 - 2019 :-

- رغم ندرة الخيارات .. برشلونة قد يفرط في ظهيره الأيمن

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية تقريراً صادماً اليوم، بنية نادي برشلونة في بيع لاعبه الدولي البرتغالي وظهيره الأيمن في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأوضحت الصحيفة عن تغير موقف إدارة البارسا من البرتغالي نيلسون سيميدو، خلال الأشهر الست الماضية، وفي البداية رفضت إدارة النادي الكتالوني التفريط في سيميدو، رغم تقدم نادي أتليتيكو مدريد عرض رسمي لشرائه في الميركاتو الصيفي الماضي.

- أخيرا.. نجم برشلونة يوافق على الرحيل

أشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية في تقرير حصري ليها اليوم، عن موافقة أرتور فيدال بارتداء قميص إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأعلن نتر ميلان عن رغبته في ضم فيدال من برشلونة، خلال الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم في النهاية، بسبب رغبة اللاعب في البقاء مع الفريق الكتالوني.

- الضربة القاضية.. ريال مدريد يستعد لضم صفقة برشلونة

ذكرت صحيفة آس الرياضية أن فابيان رويز نجم نابولي الإيطالي (23 عاماً) اختار ريال مدريد من بين العروض العديدة التي وصلته من كبار أندية أوروبا وكان من بينهم برشلونة الإسباني، للعب بصفوفه الموسم المقبل، وأفادت الصحيفة المدريدية أن فابيان رفض في البداية تجديد عقده مع نابولي، والذي يمتد حتى 2023، حال تضمن شرطاً جزائياً فلكياً، مشيرة إلى أن اللاعب قبل تجديد العقد مع وجود شرط جزائي لا يزيد عن 100 مليون يورو، من أجل الانتقال للنادي "الملكي".

- لا تراجع ولا استسلام.. تحرك جديد من برشلونة لحسم صفقته الكبرى

يخطط البارسا لضم نجم إنتر ستيفانو سينسي، وذلك لتدعيم خط وسط الفريق الكاتالوني في الفترة المقبلة، خاصة بعد المستوى المميز للاعب مؤخرا، وذكرت صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية، أن برشلونة تواصل مع وكيل سينسي لتأكيد جدية النادي الكتالوني في التعاقد مع اللاعب.

- تصريحات مفاجأة من راكيتيتش بشأن رحيله عن برشلونة

قد أشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن راكيتيتش أصبح عازم على الرحيل عن صفوف نادي برشلونة في الشتاء القادم، وقال إيفان راكيتيتش في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "الرحيل عن البارسا؟ ليس لدي ما أقوله حول القيل والقال، السؤال الأهم هو ما إذا كان يمكنني اللعب في البارسا، إذا كنت أستطيع اللعب، فأنا متأكد من أن البارسا هو أفضل مكان بالنسبة لي، سنرى ما سيحدث، لكني أستعد للمساهمة بأكبر قدر ممكن هذا الموسم".

- كيف كان ميسي على أعتاب الانضمام لمانشستر سيتي؟

كشف جاري كوك المدير التنفيذي السابق لنادي مانشستر سيتي، أنه قدم عرضاً مفاجئاً لضم ميسي، عن طريق الخطأ مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، وذلك عام 2008، وذكر كوك تفاصيل تلك الليلة لشبكة "أتليتيك" قائلاً: "كنا في إجتماع في لندن، بايروي بيمبونجاست تحدث لبول ألديردج في الهاتف، كان في حالة عصبية شديدة، وأضاف: "جلس بايروي على الكرسي وقال بصوت عال، نعم هو ميسي، إنه ميسي".

- تعرف علي لاعبي برشلونة المغادرين في يناير

قالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية الشهيرة أن كارليس ألينيا يرتبط بالانتقال إلى ريال بيتيس أو خيتافي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل الحصول على مزيد من الدقائق في ظل وجود عدد كبيرة من اللاعبين في وسط الملعب، وسيكون ناديي ريال بيتيس وخيتافي الأقرب لضمه في يناير بالإضافة إلي أبيل رويز الذي يريد الرحيل ويعتزم رويز الرحيل كونه ليس لاعبًا أساسيًا في برشلونة ، ولا يعتمد عليه في الفريق الأول على الرغم من أن لويس سواريز ليس لديه بديل واضح في مركز المهاجم رقم 9‘ ولذلك طلب رويز الرحيل والنادي منفتح للاستماع إلى العروض المقدمة له.

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