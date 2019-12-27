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الشرطة العسكرية الروسية تطلق دوريات في حلب السورية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:47 م
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الدوريات الروسية في سوريا
الدوريات الروسية في سوريا
وكالات
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ذكر قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا اللواء يوري بورينكوف، مساء اليوم الجمعة، أن الشرطة العسكرية الروسية أجرت دوريات على الحدود السورية التركية في محافظة حلب.

وقال قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، إن "دوريات وحدات الشرطة العسكرية الروسية استمرت ضمن مشاوير عجمي - أفشرية، عجمي - منبج في محافظة حلب"، مؤكداً على أن الانتهاكات في منطقة خفض التصعيد في إدلب مستمرة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم أمس الخميس، بدء تسيير دورية "روسية - تركية" مشتركة جديدة، على الحدود السورية التركية.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: بأنه "في يوم 26 ديسمبر، تفقدت دورية مشتركة أخرى تضم عناصر من الشرطة العسكرية الروسية والقوات المسلحة التركية الوضع في شمال غربي سوريا، وقطعت الدورية المشتركة، التي انطلقت من نقطة عبور في قرية غريب، مسافة تزيد عن 60 كم في أكثر من 1.5 ساعة، واستكملت عملها بالعودة إلى نقطة الانطلاق".

وقالت الوزارة الروسية، إن عسكريي البلدين نفذوا مهام الدورية في منطقة حدودية تقع على بعد بضعة كيلومترات شرق عين العرب، كما قامت المروحيات الروسية والتركية بدورية جوية في المنطقة.

هذا وتُنفَّذ الدوريات مهامها باستخدام مركبات "تيغر" و"تيفون" المدرعة التابعة للشرطة العسكرية الروسية ومركبات "كيربي" المدرعة التابعة لحرس الحدود التركية، وفي المجموع، تضم الدورية ثماني وحدات من المعدات العسكرية وحوالي 50 من الأفراد العسكريين من البلدين.

وأضافت وزارة الدفاع، إن رصد حركة الدوريات يتم بواسطة طائرة "أورلان-10" المسيرة التابعة للشرطة العسكرية الروسية

ويذكر أن روسيا وتركيا وقعتا في 22 أكتوبر 2019، مذكرة تفاهم من 10 بنود، حول تسيير دوريات مشتركة داخل الأراضي السورية، شرق وغربي منطقة العملية العسكرية، باستثناء مدينة القامشلي، بعد انسحاب "الوحدات الكردية".

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الكلمات المفتاحية

حلب الشرطة العسكرية الروسية الشرطة الروسية السورية

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