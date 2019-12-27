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الجيش الليبي: نبعد 2 كم عن قلب العاصمة طرابلس

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:53 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، إن الوضع في ليبيا يسير وفق للخطة التي تم وضعها للتقدم نحو طرابلس، مؤكدا أنهم سيطروا على أهداف ممتازة حول طرابلس، ومنهم طريق مطار طرابلس.

وأشار "المسماري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن طريق المطار يربط بين طرابلس والمطار، وهو مطار مدني مخصص للرحلات المدنية، منوها بأنهم على بعد أمتار من العاصمة طرابلس.

وأضاف أن القوات المسلحة اقتربت من قلب العاصمة طرابلس، حيث تبعد القوات بنحو 2،5 كيلو متر عن مدخل أكبر حي في طرابلس، مؤكدا أن قواتهم لن تتوقف حتى يحققوا أهدافهم، فهم يقومون بعملية عسكرية محكمة، متابعا أن حكومة السراج ارتكبت جريمة بحق الشعب الليبي والدولة الليبية، ولن ينسى التاريخ ماذا فعل السراج، والله أراد أن يظهر الدور التركي في الأزمة الليبية.

ونوه بأن هناك أخبار تفيد أنه تم إلقاء القبض على سوريين في ليبيا، ولكن لم يتأكدوا بعد.
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الكلمات المفتاحية

المسماري الجيش الليبي الأزمة الليبية اخبار ليبيا

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