سفير الصين: نعمل على إنشاء مركز تدريب مهني بمنطقة قناة السويس لتوفير العمالة اللازمة

قال لياو لي تشيانج، سفير الصين في مصر، إن جميع اللقاءات التي دارت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني تناولت مشروع تنمية محور قناة السويس، مشيرًا إلى أن بلاده تعمل على إنشاء مركز تدريب مهني بمنطقة قناة السويس لتوفير العمالة اللازمة.



وأوضح "تشيانج"، خلال حواره برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن منطقة "تيدا" الصناعية الصينية في قناة السويس تشمل 80 شركة، وتوفر للسوق المحلية الآلاف من فرص العمل، لافتًا إلى أنه تم دفع لمصر ضرائب بقيمة ملياري جنيه.

ولفت إلى أن هذه المنطقة نموذجية للتعاون بين الصين والدول الإفريقية، متابعًا: "بلادنا أكبر دولة لتجارة البضائع في العالم، وهناك سفن تجارية تمر يوميا من قناة السويس".

