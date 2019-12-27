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٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:28 م
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علي الحجار
علي الحجار
شيماء عطية - تصوير: محمد فتحي
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اختتم المطرب علي الحجار منذ قليل حفله الغنائي بالجامعة الأمريكية، وهو والحفل الأول له بعد فوزه في الدورة الثامنة من جائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والآداب، في فئة المطرب العربي، والتي أقيمت الأسبوع الماضي في نادي الواحات بالعذيبة.

وأطرب الحجار الحضور بباقة متنوعة من أشهر أغانيه، كان أشهرها: "اللي بنى مصر"، و"الليل وآخره"، و"في هويد الليل"، و"عدى النهار".

أحمد عبدالعزيز وإبراهيم عيسى وحضور كامل العدد

وشهد الحفل حضور كامل العدد، إلى جانب نخبة من الفنانين والإعلاميين، وهم أحمد عبدالعزيز وصلاح عبدالله وجمال عبدالناصر والناقد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١، والكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى، والإعلامية بثينة كامل.

جائزة السلطان قابوس تشرفت بالحجار

بدأ الحجار الحفل بأغنية "المال والبنون"، وبعد انتهاءه من أداء الأغنية، دعا صديقه الفنان أحمد عبدالعزيز بطل مسلسل "المال والبنون" لمشاركته على المسرح.

بدوره، هنأ "عبدالعزيز" "الحجار"، وقال إنه بارك لعلي على فوزه بجائزة السلطان قابوس، معتبرًا أن التكريم أقل من علي الحجار، والجائزة هي من تشرفت به، مؤكدا أن تقدير علي الحجار الحقيقي من خلال جمهوره.

هدايا وزعاريد

وتلقى الحجار عدد من الهدايا المميزة من جمهوره، حيث أهدى الجمهور باقات ورود مختلفة لنجمهم المفضل إلى جانب بوستر يحمل صورته أثناء تلقي جائزة السلطان قابوس، إضافة إلى هدايا أخرى من الحضور.

وضجت القاعة بالزعاريد وصياح أحد المعحبات "بنحبك يا علي".

أغاني بناء على رغبة الجمهور

ودعا "الحجار" الجمهور في أول الحفل، لاختيار الأغنيات التي تعجبهم لتقديمها في الحفل، كما حرص على تحية جميع شعراء وملحني الأغنيات التي قدمها خلال الحفل.

الجمهور هو الجائزة الكبرى

وأكد "الحجار" خلال كلمته بالحفل الذي يعد الاحتفال الأول له بعد حصوله على جائزة السلطان قابوس أن الجائزة الكبرى لأي فنان هي جمهوره.

ختامها وطني

فاجأ الحجار جمهوره بختام الحفل، بتقديم مجموعة من الأغاني الوطنية التي نالت إعجاب الحضور وتفاعلهم بالغناء والصياح والتصفيق، وكانت أبرز الأغنيات "عدى النهار"، وحلوة بلادي السمرة"، و"دولا مين ودولا مين".
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
٦ مشاهد من الحفل الأول لـ علي الحجار.. بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس
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