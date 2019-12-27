أخبار ريال مدريد اليوم| الريال يقترب من خطف صفقة برشلونة الكبرى ونيمار يتحدث زيدان وخطة جهنمية لضم مبابي من سان جيرمان

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الجمعه 27 ديسمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب إدارة الملكي من التعاقد مع فابيان رويز نجم نابوبي في الصيف المقبل.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- رقم قياسي جديد يقرب زيدان من منافسة مورينيو

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يبحث عن العودة إلى ذاكرة الانتصارات بعد أن تعادل في 3 مباريات متتالية في بطولو الدوري الإسباني أمام كلٍ من فالنسيا وبرشلونة وأتلتيك بيلباو على الترتيب.

وأوضحت صحيفة ABC الإسبانية أن عام 2019 لم يكن جيداً على ريال مدريد وجماهيره ويعد الأسوأ منذ فترة طويلة، حيث لم يتوج خلاله الملكي بأي لقب مما دفع فلورنتينو بيريز رئيس النادي للاستعانة بخدمات زيدان في مارس الماضي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن زيدان فاز في 121 مباراة كمدرب لريال مدريد ويسعى الآن لتحطيم رقم جوزيه مورينيو والذي فاز في 128 مباراة مع الملكي في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2013.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن زيدان سيحاول تخطي رقم فيسينتي ديل بوسكي الذي فاز في 133 مباراة ثم سيحين الدور على ميجيل مونيوز الذي قاد الميرينجي إلى الفوز في 357 مباراة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو الأحد الماضي قادت زين الدين زيدان إلى المباراة رقم 184 في كل المسابقات ليتجاوز رقم لويس مولوني الذي لديه 183 مباراة مع الملكي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن زيدان يحتل المركز الرابع في قائمة أكثر المدربين خوضاً للمباريات مع ريال مدريد ولا يتفوق عليه سوى 3 مدربين، هم : الألماني ليو بينهاكر برصيد 197 مباراة وفيسينتي ديل بوسكي برصيد 246 مباراة والإسباني ميجيل مونيوز برصيد 605 مباراة.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه من أصل 184 مباراة، فاز زيدان في 122 مباراة أي حقق الفوز بنسبة 66.3% مما سمح له بتحقيق 9 ألقاب: ثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا وبطولتين كأس عالم للأندية وبطولتين كأس سوبر أوروبية وبطولة واحدة دوري إسباني وبطولة واحدة كأس سوبر إسباني.

- نجم نابولي يقترب من ريال مدريد في الصيف المقبل

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن رويز مرتبط بعقدٍ مع ناديه حتى 2023 وأن مسئولي نابولي يدركون أن هناك اهتماماً كبيراً برويز كما أن اللاعب لا يبدو مستعداً لتجديد عقده وإن حدث ذلك سيشترط وجود شرط جزائي مع عدم المبالغة في قيمته.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد وضع فابيان رويز على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يعرف الملكي أن السانتياجو برنابيو هو الوجهة التي اختارها نجم نابولي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن نابولي لديه مهمة وهي تجديد عقود بعض اللاعبين المهمين وبعد ذلك سيتوجهون إلى فابيان رويز، حيث تتمثل أولوية النادي الإيطالي في عدم بيعه قبل بطولة أمم أوروبا لأنهم يعلمون أنه إذا قدّم مستويات رائعة فسيزيد ذلك من قيمته السوقية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الاهتمام برويز من جانب ريال مدريد متواجد منذ يونيو الماضي ومع ذلك لم يُوقع معه النادي لأن دي لورينتيس رفض التفاوض ولأن رويز أراد البقاء لمدة موسم آخر مع نابولي من أجل التواجد في بطولة أمم أوروبا لكن الآن الوضع مختلف.

- توتنهام مستعد للتخلي عن نجمه من أجل نجم ريال مدريد في يناير المقبل

أكدت شبكة El Desmarque الإسبانية أن توتنهام مستعد للتخلي عن خدمات نجمه الدنماركي كريستيان إيركسن بالإضافة إلى 25.7 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع جاريث بيل.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن جاريث بيل كان قد أبدى سعادته بتولي جوزيه مورينيو تدريب توتنهام علماً أن المدرب البرتغالي كان قد حاول التعاقد مع جاريث بيل عندما كان مدرباً لمانشستر يونايتد.

وذكرت الشبكة الإسبانية أن جاريث بيل لعب في صفوف توتنهام في الفترة ما بين 2007 حتى 2013 وخاض مع توتنهام 203 مباراة وسجل 56 هدفاً وصنع 58 هدف بينما لعب مع ريال مدريد 244 مباراة وسجل 104 هدفاً وصنع 67 هدف.

آخر أخبار ريال مدريد

- هالاند يصدم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في الحصول على خدمات الدولي النرويجي إيرلينج هالاند نجم ريد بول سالزبورج النمساوي في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن هالاند يريد 8 مليون يورو كراتب في الموسم الواحد من أجل الموافقة على الرحيل عن ريد بول سالزبورج.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أنه هناك عدة أندية تتنافس على ضم اللاعب صاحب الـ19 عاماً على رأسها ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس زبروسيا دورتموند ولايبزيج.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن إيرلينج هالاند خاض 22 مباراة مع ريد بول سالزبورج هذا الموسم وسجل 28 هدفاً وصنع 7 أهداف ويرتبط عقده مع النادي النمساوي حتى عام 2023.

أخبار ريال مدريد

- تحديد موقف مصابي الملكي من مواجهة خيتافي في الليجا

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد أصبح جاهزًا لخوض المباراة الأولى للفريق الملكي في العام الجديد أمام خيتافي وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن خيمس يمكنه اللعب أمام خيتافي، حيث يحاول الوصول إلى الجاهزية المطلوبة لأول مباراة لريال مدريد في العام الجديد 2020.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم الكولومبي سيكون جاهزًا لزين الدين زيدان المدير الفني للفريق في مواجهة خيتافي يوم 4 يناير عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في المباريات في نهاية 2019.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن خيمس تدرب مع زملائه قبل احتفالات أعياد الميلاد ومن المتوقع مشاركته في كأس السوبر الإسباني في يناير المقبل أيضًا.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن مارسيلو أيضًا في طريقه للمشاركة أمام خيتافي بينما مازال موقف لوكاس فاسكيز محل شك لأنه يواصل عملية التعافي من إصابته في كسر في القدم.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن إيدين هازارد لن يكون جاهزًا في الوقت المناسب للسفر إلى المملكة العربية السعودية من أجل خوض مباريات كأس السوبر الأسباني.

نشرة ريال مدريد

- مورينيو يحسم مستقبل هدف الملكي

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام الإنجليزي بأنه يعرف مستقبل الدنماركي كريستيان إريكسن مع الفريق في الفترة المقبلة.

وقال جوزيه مورينيو في تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب فوز توتنهام على برايتون مساء أمس الخميس وذلك ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي :"الشيء الوحيد الذي أستطيع قوله هو أنني أعرف مستقبل كريستيان إريكسن لأن أحاديثه معي كانت مفتوحة وصادقة تماماً".

وأضاف :"بالرغم من أنني أعرف مستقبله لكنني لن أكشف عنه لأن الأمر يعود إليه هو وليس أنا".

وتابع :"شعوري الشخصي هو أنه يريد مساعدتنا ولهذا السبب عندما أواجه مشكلة وأحتاج إلى لاعب يتمتع بصفاته أقوم بإشراكه".

واختتم مورينيو تصريحاته قائلاً :" في مباراة برايتون كان مهماً للغاية عندما حصل هاري على البطاقة الصفراء كنا نحتاج إلى دماء جديدة في خط الوسط ورؤية وتمرير سريع لذلك قمنا بالدفع به".

- ريال مدريد متفائل بشأن ضم نجم نابولي

أفادت صحيفة آس الإسبانية بأن رويز لم يجدد عقده بعد مع نابولي كما أن مسئولي ريال مدريد متفائلون بشأن ضمه في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فابيان رويز هو أحد الأهداف الرئيسية لريال مدريد في الصيف المقبل على الرغم من المنافسة الشرسة على ضمه من كبار أندية أوروبا على رأسها برشلونة وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه في الوقت الحالي لا يوجد شرط جزائي في عقد فابيان رويز ويبدو أن اللاعب يخطط للموافقة على التجديد مع وضع بند شراء يتيح بيعه بأقل من 100 مليون يورو.

وألمحت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد لا يرغب في دفع 180 مليون يورو وهو السعر الذي حدده رئيس نابولي لبيع فابيان رويز.

- خطة جديدة من ريال مدريد لخطف نجم باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية ان نادي ريال مدريد يخطط للدخول في مفاوضات مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان لضم مبابي في صيف 2020 مقابل مبلغ ضخم قد يصل إلى 230 مليون يورو كأغلى لاعب في التاريخ.

وأشارت التقارير أنه في حالة رفض مسئولو باريس سان جيرمان سيقوم نادي ريال مدريد بتقديم عرض أخر في الموسم التالي ولكن بمقابل مادي أقل نظرا لإقتراب انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي وقتها ولكن سيتوقف إتمام الصفقة على موافقة مبابي.

وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن باريس سان جيرمان في مفاوضات عالية لتجديد عقد كيليان مبابي مقابل راتب خرافي ولكن اللاعب أكد لعائلته أنه أصبح لا يريد الحصول على الأموال ولديه رغبة أكبر في حصد البطولات.

وأكدت التقارير أن مبابي يعرف جيدا أنه لن يحصل على راتب خرافي مع ريال مدريد ولكنه يريد الانضمام للنادي لأنه سيتيح له فرصة الفوز بالكرة الذهبية ودوري أبطال أوروبا وبطولات أخرى.

- نيمار يعلن التحدي مع زين الدين زيدان

أعلن النجم البرازيلي الدولي ونجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خوض تحدي مع مدرب نادي ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان، ولكن خارج المستطيل الأخضر.

وصرح نيمار في أحد المقابلات الصحفية لشبكة "ديفنسا سنترال"، عن إمكانية خوض تحد مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، وقال ضاحكاً: "أعتقد أنه أمر صعب للغاية، لقد كان أحد عظماء كرة القدم في تاريخ اللعبة".

وتابع: " يمكنني أن أقوم أخوض تحدي مع زيدان من خلال أحد ألعاب الفيديو،".

وسأل الصحفي نيمار " تتحداه في مصارعة الذراع؟ ورد نيمار ضاحكاً: " لا شكراً".