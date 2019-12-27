الفيلم التسجيلي "صورة في مراية" يفوز بجائزة الجمهور في مهرجان يوسف شاهين

بعد أن حاز الفيلم على إعجاب الجمهور في العرض وتحقيقه ثناء نقدي في الندوة التي أقيمت بعد العرض .

"صورة في مراية"، هو أول دراما وثائقية عن النجم العالمي محمد صلاح ولم يتناول الفيلم أرقامه القياسية رياضيا فقط عبر 125 سنة كأكبر إنجاز تاريخي للاعب كرة قدم مصري بل تناول أيضا تأثيره في المجتمع المصري من عدة زوايا ومنها الإدمان من خلال عرض بعض القصص الملهمه لمتعافين تركوا الادمان تأثرا بحملة صلاح والتي نجحت بنسبة 400% ومن زاوية أخرى رؤية الاطفال لمحمد صلاح ونظرتهم له كقدوة وحلم تحقق.





والجزء الدرامي يروي قصة شابين يدرسان الإعلام وقد رأوا محمد صلاح بطل في مرايتهم كصورة لقدوة وأسطورة كباقي أساطير المصريين.



وفي الجزء الوثائقي فقد استضاف المؤرخ الكروي التاريخي حسن المستكاوي والاعلامي الشاب هاني حتحوت، ومالك مقهى البستان الذي روى لنا مدى تأثير صورة صلاح على جميع الجنسيات وليس مصريين فقط الذين يأتون التصوير بجانب جدارية صلاح اشهيرو هناك وفي النهاية يخبرنا كابتن تيتو عن مدى تأثير الاطفال بمحمد صلاح.



الفيلم من إنتاج مبادرة ستاند باي للإنتاج المرئي، والتي تضم عدداً من شباب من مختلف كليات الإعلام تحت إشراف المخرج أحمد عبد العليم قاسم، من ضمنهم السيناريست أحمد حمدي وفريق التصوير إبرام (بيرو هيرو) ومدرونا تيتو ويوسف يسري وفريق الإعداد ريهام مرجان ونهى نصر، مونتاج حسام السيد، موسيقى، وغناء ياسر فاروق، أشعار أحمد قدري، فلور محمد النقراشي، مخرج منفذ مصطفى محمود، وتعتزم المبادرة خطة انتاج فيديو اون لاين وافلام وثائقية جديدة 2020 من خلال حساباتها علي فيسبوك وانستجرام.