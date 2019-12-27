بمخطط لميدان السيدة عائشة.. مصري يفوز ببرونزية أفضل مشروع بالعالم (فيديو)

قال الدكتور حسام البرمبلي، أستاذ العمارة والحفاظ العراني في كلية الهندسة جامعة عين شمس، والمتخصص في مجال الصيانة، إنه حاصل على برونزية أفضل مشرع في العالم بمخطط لتطوير ميدان السيدة عائشة، مؤكدًا أن هذه الجائزة لمصر وليس لشخصه فقط.



وأوضح "البرمبلي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، أن ميدان السيدة عائشة يعتبر أكبر ميدان تراثي في مصر والوطن العربي، وعمره يفوق 700 عام، وله قيمة ورمزية كبيرة، وروحانيات عالية.



وأضاف أنه أعاد الشيء لأصله عندما قام بمشروع تطوير ميدان "السيدة عائشة"، بالحفاظ على الهوية الحضارية للميدان والتراث الإسلامي.

