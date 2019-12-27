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أخبار الأهلي اليوم الجمعة| تحديد أول الراحلين عن الأحمر.. الكشف عن عقوبة كهربا.. آخر تطورات الصفقة الجديدة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:59 م
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أخبار الأهلي اليوم
أخبار الأهلي اليوم
علاء خليف
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شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة 27 / 12 / 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019:-

نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة

1- مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم ستارز:

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي كلا من :-

شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلى لطفي، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وسعد سمير، وعلي معلول، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي «أفشة»، وأحمد الشيخ، وحسام عاشور، وجيرالدو، ووليد أزارو، وجونيور أجايي.

2- صالح جمعة يرفض عرضًا من قاهر الزمالك:

رفض نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العروض المحلية المقدمة له من أجل الرحيل إليها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وطالب صالح جمعة لاعب الفريق، وكيل أعماله بالبحث عن عروض خارجية للرحيل على سبيل الإعارة، في حال موافقة النادي، للبحث عن فرصة المشاركات الأساسية والعودة للملاعب.

وكان نادي إنبي برئاسة زكريا السيد، دخل في مفاوضات رسمية مع اللاعب من أجل الحصول على توقيعه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، إلا أن اللاعب طالب بتأجيل المفاوضات حتى يحسم مصيره من الرحيل للدوريات الخارجية.

أبرز أخبار الأهلي اليوم

3- الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير:

استقر مسئولو النادي الأهلي، على أول الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووافق مسئولو الأهلي، على رحيل حسين السيد ظهير أيسر الفريق للإعارة لأحد الأندية التي طلبت ضمه وعلى رأسها إنبي والإسماعيلي.

ووافق رينيه فايلر، على إعارة حسين السيد، بعد أن طلب اللاعب الرحيل من أجل الحصول على فرصة اللعب، خاصة أنه لا يشارك مع الفريق منذ عودته من الإعارة في نادي الاتفاق السعودي.

4- مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة:

فجر مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، مفاجأة جديدة في أزمة محمود كهربا لاعب المارد الأحمر الجديد.

وأكد عبد الغني في تصريحات لبرنامج"الملعب مع شلتوت":" أنه نصح كهربا بعدم التوقيع للأهلي، وأبلغه بأنه سيتعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 8 أشهر".

وتابع عبد الغني:" أنا كاأهلاوي أتمنى انضمام كهربا للأهلي، ولكن موقفه وفقا للوائح كان يجبرني على توضيح الأمور له".

وكان الأهلي قد أعلن منذ أيام عن ضم كهربا رسميا للفريق، ليكون أولى صفقات المارد الأحمر الشتوية.

تعرف على أخبار الأهلي اليوم 27 / 12

5- مقترح جديد في الأهلي بشأن صفقة "إليكي":

لايزال يصر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على التعاقد مع النيجيرى بليسينج إليكى، مهاجم فريق لوزيرين السويسرى.

وتصدر إليكي دائرة المرشحين للانتقال للقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم مركز رأس الحربة الصريح، بعد تراجع مستوى مهاجمي الفريق وخاصة الثنائي مروان محسن ووليد أزارو.

وقام أحد أعضاء جهاز الكرة فى الأهلى باقتراح فكرة الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة، فى حالة تمسك لوزيرين السويسرى بعدم بيع اللاعب.

يذكر أن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للقلعة الحمراء، طلب ضم إليكى من أجل تعزيز هجوم الفريق، لحصد لقب دورى أبطال إفريقيا هذا الموسم.

6 - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا
تنقل مباراة تايم سبورت الرياضية المصرية عبر ترددها الأرضي مباراة الأهلي وبلاتينيوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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