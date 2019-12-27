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سفير الصين: ما يتردد عن تعذيب المسلمين شائعات خبيثة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:01 م
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سفير الصين بالقاهرة
سفير الصين بالقاهرة
هدى عبدالرازق
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قال لياو لي تشيانج، سفير الصين في مصر، إن الإرهاب هو ظاهرة عالمية، تعاني منه كثير من دول العالم، مضيفا أنه لا يوجد علاقة بين الإرهاب والإسلام، وهناك من ينفذون علميات إرهابية متسترون بستار الدين.

وأشار "تشيانج"، خلال حواره برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إلى أن محاربة الإرهاب بشكل جذري تتطلب اقتلاح التطرف من جذوره، وهناك جهود مصرية صينية لمكافحة الإرهاب، معتبرا أن التعاون بين البلدين بل وكل دول العالم لمكافحة الإرهاب ضروري.

وأكد أن الصين تحرص جدا على العلاقة مع مصر والدول العربية والإسلامية، منوها بأن الشائعات التي انتشرت عن تعذيب المسلمين في الصين هى شائعات خبيثة غرضها تخريب العلاقات بين الصين والدول الإسلامية.
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لياو لي تشيانج سفير الصين بالقاهرة تعذيب الإيجور

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