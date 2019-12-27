Advertisements
Advertisements
Advertisements

سويسرا: مشروع ليبرا الذي تتبناه "فيسبوك" فشل في صورته الحالية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:51 م
Advertisements
الرئيس السويسري أولي ماورر
الرئيس السويسري أولي ماورر
وكالات
Advertisements

قال الرئيس السويسري أولي ماورر، مساء اليوم الجمعة، إن مشروع ليبرا الذي تتبناه شركة "فيسبوك" قد فشل في صورته الحالية، ويتعين تعديله لكي تجري الموافقة عليه.

وتحدث وزير مالية سويسرا إلى جانب كونه رئيسها المنتهية ولايته، لهيئة الإذاعة السويسرية: "لا أعتقد أن ليبرا أمامها فرصة في صورتها الحالية، لأن البنوك المركزية لن تقبل بسلة العملات الداعمة لها"، حسب ما نقلت "رويترز".

وأردف الرئيس السويسري، ماورر في مقابلة "المشروع، في صورته الحالية، فشل".

ولم ترد مؤسسة ليبرا، التي تسعى لنيل موافقة تنظيمية على العملة المشفرة في سويسرا، حتى الآن على طلب للتعقيب.

وأثارت خطط العملة الرقمية التي تقودها فيسبوك، على أن تصدرها وتنظمها مؤسسة ليبرا التي مقرها جنيف، بواعث قلق في أوساط الجهات التنظيمية والساسة فيما يتعلق بجوانب مثل الخصوصية وتأثيرها المحتمل على السياسات النقدية وتغيير المشهد المالي العالمي.

ويقول المسؤولون عن إدارة المشروع، ومن بينهم أحد مبتكريه ديفيد ماركوس من فيسبوك، إن "العراقيل التنظيمية قد تؤخر الإطلاق لما بعد موعد يونيو حزيران المخطط له".

وستتدعم العملة المشفرة باحتياطي أصول من قبيل ودائع مصرفية وديون حكومية في حوزة شبكة من الأوصياء، ويستهدف ذلك الهيكل تعزيز الثقة وتفادي تقلبات الأسعار التي تعاني منها عملات مشفرة أخرى.

ليبرا
هي عملة رقمية مشفرة من شركة فيسبوك، صاحبة شبكة التواصل الاجتماعي، وسيدار مشروع العملة الرقمية من طرف مؤسسة ليبرا وهي منظمة سيكون مقرها في جنيف، وتضم شركة كاليبرا التابعة لفيسبوك بالإضافة إلى 27 شركة تعمل في مجال الدفع والتقنية والاتصالات والتسوق عبر الإنترنت ورأس المال المخاطر والمنظمات غير الربحية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشروع ليبرا فيسبوك سويسرا

أخبار تهمك

فايلر ينقذ نجم الأهلي من مفرمة يناير بقرار استثنائي

منذ يوم

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يومين

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يحدد أول الراحلين في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

الضربة القاضية.. ريال مدريد يستعد لضم صفقة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عدلي القيعي يسخر من مرتضى منصور

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت 28 ديسمبر 2019 في مصر.. درجة الحرارة تصل لـ 12 على القاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يوافق على رحيل ثنائي الأهلي في يناير

منذ حوالي 11 ساعة

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بعد أنباء رحيله للزمالك.. أول تعليق من عبد الله السعيد

منذ ساعة و 21 دقيقة

مجدي عبد الغني يصدم الأهلي ويكشف عن عقوبة كهربا المنتظرة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ يوم

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

تنافس البيتكوين.. العالم يترقب "ليبرا" العملة الرقمية من فيسبوك

"بيتكوين" تواصل خسائرها بعد تعليق مشروع "فيسبوك ليبرا"

ترامب يهاجم بيتكوين وليبرا ويطالب بالخضوع للقواعد المصرفية

"ترامب" يشن هجوما على العملات الرقمية.. ويوجه رسالة لـ"فيسبوك"

انخفاض حاد في أسعار "بتكوين" مع تزايد التدقيق بشأن العملات المشفرة

"فيسبوك": عملة "ليبرا" لن تظهر للنور إلا بعد موافقة الجهات الرقابية

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:03 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

07:26 م

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

02:16 م

تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

05:25 م

بعد أنباء رحيله للزمالك.. أول تعليق من عبد الله السعيد

08:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status