سويسرا: مشروع ليبرا الذي تتبناه "فيسبوك" فشل في صورته الحالية





قال الرئيس السويسري أولي ماورر، مساء اليوم الجمعة، إن مشروع ليبرا الذي تتبناه شركة "فيسبوك" قد فشل في صورته الحالية، ويتعين تعديله لكي تجري الموافقة عليه.





وتحدث وزير مالية سويسرا إلى جانب كونه رئيسها المنتهية ولايته، لهيئة الإذاعة السويسرية: "لا أعتقد أن ليبرا أمامها فرصة في صورتها الحالية، لأن البنوك المركزية لن تقبل بسلة العملات الداعمة لها"، حسب ما نقلت "رويترز".





وأردف الرئيس السويسري، ماورر في مقابلة "المشروع، في صورته الحالية، فشل".





ولم ترد مؤسسة ليبرا، التي تسعى لنيل موافقة تنظيمية على العملة المشفرة في سويسرا، حتى الآن على طلب للتعقيب.





وأثارت خطط العملة الرقمية التي تقودها فيسبوك، على أن تصدرها وتنظمها مؤسسة ليبرا التي مقرها جنيف، بواعث قلق في أوساط الجهات التنظيمية والساسة فيما يتعلق بجوانب مثل الخصوصية وتأثيرها المحتمل على السياسات النقدية وتغيير المشهد المالي العالمي.





ويقول المسؤولون عن إدارة المشروع، ومن بينهم أحد مبتكريه ديفيد ماركوس من فيسبوك، إن "العراقيل التنظيمية قد تؤخر الإطلاق لما بعد موعد يونيو حزيران المخطط له".





وستتدعم العملة المشفرة باحتياطي أصول من قبيل ودائع مصرفية وديون حكومية في حوزة شبكة من الأوصياء، ويستهدف ذلك الهيكل تعزيز الثقة وتفادي تقلبات الأسعار التي تعاني منها عملات مشفرة أخرى.



